Titel: 20 Jahre Parkbetreuung: Mitspielen, mitmachen, mitfeiern!

Wiener Erfolgsmodell der Freizeitbetreuung für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Seit 1993 gibt es das beliebte Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. Das 20 jährige Jubiläum wurde am 24. Mai am Karlsplatz beim Mitmach-Spielefest gefeiert. Das ursprüngliche Pilotprojekt ist heute ein fixer Bestandteil des öffentlichen Raums. Die Devise lautet: statt Verboten sollen Kinder lieber sinnvollen Freizeitspaß im öffentlichen Grünraum erleben."Die Parkbetreuung ist ein Wiener Erfolgsmodell, auf das wir stolz sein können. Nicht umsonst kommen Delegationen aus europäischen Städten nach Wien um sich das Projekt Parkbetreuung anzusehen. Kinder und Jugendliche werden dabei unterstützt, einen Platz in ihrem Wohnumfeld zu finden. Aber die MitarbeiterInnen der Parkbetreuung fördern auch die Kreativität, das Gemeinschaftsgefühl und den respektvollen Umgang miteinander. Den jungen Menschen wird auch bei persönlichen Problemen geholfen. Die Bezirke finanzieren die Parkbetreuung jährlich mit rund 7,3 Millionen Euro. Ihnen und allen MitarbeiterInnen möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Danke sagen und gratuliere zum Jubiläum", so Jugendstadtrat Christian Oxonitsch.

Action, Spiel und Spaß in allen 23 Bezirken

Das im Sommer 1993 an 41 Standorten in 16 Bezirken gestartete Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche ist mittlerweile in 170 Parks, Wohnhaus- und Sportanlagen in allen Bezirken Wiens zu finden. Zusätzlich gibt es - bei Schlechtwetter und in einigen Bezirken auch im Winter - rund 30 Indoorlokale. Hauptzielgruppe sind die 6- bis 13-Jährigen - das Mitmachen ist freiwillig, unverbindlich und kostenlos. Zwei- bis dreimal in der Woche kommen die BetreuerInnen am Nachmittag in die Park- und Wohnhausanlagen, um mit den Kindern zu spielen: die beliebtesten Spiele sind UNO, Halli Galli, Fußball sowie Basket- und Volleyball. Aber auch Jonglieren, Seilhüpfen und Straßenkreidemalerei werden von den Kindern gut angenommen. Weitere Highlights sind Ausflüge in Nachbarbezirke, Museums- und Kinobesuche, Sommerfeste und coole Sportturniere. Die MitarbeiterInnen der Parkbetreuungsvereine kümmern sich aber nicht nur um sinnvolle Freizeitaktivitäten, sondern auch um das gute Miteinander aller ParknutzerInnen. Bei Konflikten setzen sie sich für einen respektvollen Umgang miteinander ein und vermitteln, wenn gewünscht, zu Behörden, anderen Einrichtungen und Beratungsstellen der Stadt.

Kreativität, Chancengleichheit und Partizipation

Die Parkbetreuung wird von den Wiener Bezirken finanziert und vom Fachbereich Jugend der MA 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung koordiniert. Die rund 300 MitarbeiterInnen der 20 Vereine, die auf Kinder- und Jugendarbeit spezialisiert sind, verfügen über freizeitpädagogische Ausbildungen und bringen eine Vielfalt an sprachlichen und kulturellen Kompetenzen in ihre Arbeit ein. Das Fördern von Kreativität, Partizipation, also Mitbestimmung bei der Freizeitgestaltung, und geschlechtergerechtem Verhalten sind wichtige Aspekte der Wiener Parkbetreuung. Kinder sollen lernen mitzureden und Verantwortung zu übernehmen, das stärkt ihr Selbstbewusstsein und erhöht die Chancen, ihre Interessen innerhalb der Gesellschaft zu positionieren.

Internationales Best Practice-Modell

Die MA 13 und die Betreuungsteams sind sehr gut vernetzt mit anderen Partnerorganisationen - den Bezirken, den Wiener Stadtgärten, den wohnpartnern und der Stadtplanung. Immer wieder kommen auch Delegationen aus europäischen Großstädten, wie z.B. Paris, München, Prag und Amsterdam, nach Wien, um sich das Konzept in der Praxis anzusehen. Selbst aus dem kanadischen Toronto gab es BesucherInnen, die sich für das Projekt interessierten. Die Wiener Parkbetreuung ist eines der vielfältigen Angebote, die Wien zur lebenswertesten Stadt machen.

Alle Infos über die aktuellen Standorte, Aktivitäten und Betreuungszeiten sowie die durchführenden Vereine unter

http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/park.html

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

