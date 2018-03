"Tag der Vermissten Kinder": Kompetenzzentrum für abgängige Personen wird eingerichtet

Innenministerin Mikl-Leitner: "Abgängigen- und Vermisstenfahndung weiter professionalisieren und Informationen zu einem Fall zentral bündeln"

Wien (OTS) - Jedes Jahr werden in Österreich zwischen 700 und 800 Menschen als abgängig gemeldet, 150 bis 200 davon sind Minderjährige. Insbesondere vor Schulschluss reißen Schülerinnen und Schüler aus -wegen schlechter Noten oder aus Abenteuerlust. Die meisten Abgängigen tauchen nach kurzer Zeit wieder auf. Nur wenige bleiben über einen längeren Zeitraum verschwunden.

Bisher gab es kein gesamtösterreichisches Informations- und Maßnahmenmanagement im Bereich abgängiger Personen und unbekannter Leichen. Im Sommer 2013 nimmt im Bundeskriminalamt das "Kompetenzzentrum für abgängige Personen" (KAP) den Betrieb auf - mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. "Mit dem Kompetenzzentrum können wir die Abgängigen- und Vermisstenfahndung weiter professionalisieren und Informationen zu einem Fall zentral bündeln", sagte Innenministerium Mag.a Johanna Mikl-Leitner anlässlich des "Tages der vermissten Kinder" am 25. Mai 2013.

Kernaufgaben des KAP sind die Optimierung der Vermisstenfahndung durch eine Bündelung aller Informationen im Bundeskriminalamt, die Grundlagenforschung durch Fallauswertung (Motive, Aufenthaltsmuster usw.), die Auswertung von Statistiken für die Erkenntnisgewinnung, die Intensivierung der Präventionsarbeit und die Verbesserung des internen Wissenstransfers und der internationalen kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit. Zudem werden neue Strategien und Methoden eingesetzt, wie das "Aging" und die Einbeziehung sozialer Netzwerke. Es soll ein umfassendes Monitoring- und Reportingsystem entstehen.

Bei Pilotprojekten in Jugendwohnheimen in Bad Ischl und Linz fungierten Polizistinnen und Polizisten als "Kontaktbeamte" zwischen Jugendlichen, Betreuern und der Polizei. Ein wesentliches Ziel war das Schaffen von Vertrauen. Die Pilotprojekte waren erfolgreich: Die Zahl der abgängigen Jugendlichen aus den Heimen ist um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. "Ein hoher Anteil der Abgängigkeitsanzeigen erfolgt von den Jugendwohlfahrtseinrichtungen. Das KAP will hier ansetzen und auf eine noch bessere Kooperation mit diesen Einrichtungen, den Betreuern, den Jugendlichen - kurz allen Beteiligten bauen. Die beiden Projekte in Oberösterreich zeigen klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Mikl-Leitner.

Die Betreuung der Angehörigen soll weiter verbessert werden - in Abstimmung mit anderen Behörden und NGOs und alle Betroffenen sollen besser vernetzt werden. "Mit der Schaffung einer oder eines Fallverantwortlichen wird es für die Angehörigen zukünftig eine Ansprech- und Kontaktperson geben. An diese Polizistin oder diesen Polizisten können sich die Betroffenen jederzeit direkt wenden", betonte die Innenministerin. "Die dafür notwendige Koordination der Schulungen unserer Polizistinnen und Polizisten, die Vernetzungen mit NGOs, die Sensibilisierung aller Beteiligten sind die Aufgaben des neuen Kompetenzzentrums."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027

andreas.wallner @ bmi.gv.at



Bundeskriminalamt

Mario Hejl, BSc, Pressesprecher

+43(0)664-6143744

mario.hejl @ bmi.gv.at

www.bundeskriminalamt.at