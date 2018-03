"profil": Streit im RFW eskaliert

Chaos im Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender nach Ausschluss von sechs Vorstandsmitgliedern

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet in seiner Montag erscheinenden Ausgabe über chaotische Zustände und eskalierende Streitereien im Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RFW). Laut "profil" wurden sechs Salzburger und Wiener Mitglieder des RFW-Bundesvorstands in einer Sitzung am 12. April 2013 im oberösterreichischen Zell am Moos wegen angeblichen vereinsschädigenden Verhaltens ausgeschlossen, darunter der langjährige FPÖ-Abgeordnete Detlev Neudeck. Wie RFW-Bundesobmann Fritz Amann gegenüber "profil" festhält, hätten die ausgeschlossenen Vorstandsmitglieder nicht "die Interessen der Unternehmer und des Rings Freiheitlicher Wirtschaftstreibender" vertreten.

Hintergrund der nunmehrigen Eskalation sind jahrelange Streitereien zwischen der Strache-treuen Bundesführung des RFW und den liberaler verfassten Landesgruppen Wien und Salzburg. Während Bundesobmann Amann eine stärkere Annäherung des RFW an die FPÖ forciert, pochen Wiener und Salzburger RFW-Funktionäre auf ihre organisatorische Unabhängigkeit. Aufgrund des Streits hatte bei den Wirtschaftskammerwahlen 2010 in Wien neben dem RFW die von der Partei offiziell unterstützte Liste "FPÖ - pro Mittelstand" kandidiert.

