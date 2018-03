"profil"-Interview: Landeshauptmann Kaiser: "Kärnten stand vor dem Zusammenbruch"

Probleme "facettenreicher als erwartet"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Monatg erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" sagt der neue Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, wenn die Politik der Freiheitlichen weitergeführt worden wäre, hätte dies zu einem "großen Zusammenbruch" geführt. Am Ende von deren Regierungszeit stehe Kärnten "am Rande des Abgrunds". Der große "Kassasturz" habe ergeben, dass "die Probleme facettenreicher als erwartet" seien, weil die vorige Regierung mehr langfristige Finanzierungsverpflichtungen eingegangen sei, als man bisher gewusst habe. Der neuen Regierung von SPÖ, ÖVP und Grünen gehe es vor allem darum, "Abwanderung, Armut und Arbeitslosigkeit" zu bekämpfen.

"profil" berichtet weiters, dass die Errichtungskosten für die 200 Meter lange "Lavantbrücke", welche 2011 im Zuge der Ortsumfahrung Bad St. Leonhard gebaut wurde, von ursprünglich 2,3 auf 3,7 Millionen ausgeufert sind. Das Verkehrsreferat unter dem damaligen Landesrat Gerhard Dörfler hatte Mehrkosten, die das Unternehmen Massivbau verrechnet hatte, bezahlt, obwohl diese nicht den Ausschreibungsbedingungen entsprachen oder zum Teil nicht nachgewiesen werden konnten. Weder Massivbau noch Dörfler gaben dazu eine Stellungnahme ab.

