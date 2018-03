"im ZENTRUM": Die Reichen im Visier - Aufdeckerpflicht oder Hetzjagd?

Am 26. Mai um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Offshore-Leaks hat jetzt also auch in Österreich sein erstes prominentes Opfer: Herbert Stepic - einer der erfolgreichsten Banker Österreichs - ist wegen seiner privaten Geldgeschäfte zurückgetreten. Ist er Österreichs Uli Hoeneß, der über geheime Auslandsgeschäfte stolpert, oder ist er ein Opfer eines überbordenden Transparenz-Wahns? Findet eine Hetzjagd gegen alle Reichen statt? Wo fängt finanzielle Privatsphäre an, wo hört sie auf? Und ist alles, was legal ist, noch legitim? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 26. Mai 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM":

Klaus Liebscher

Finanzmarktbeteiligungs-AG

Eduard Müller

SOKO Offshore-Leaks, Finanzministerium

Manfred Ainedter

Rechtsanwalt

Eva Novotny

Sozialwissenschafterin

Kurt Kuch

Aufdeckerjournalist, "NEWS"

