KURIER: Faymann will Hypo-Schulden mit Geld aus Bankenabgabe zahlen

Faymann im KURIER-Interview: "Die Zusatzausgaben werden aus dem Finanzsektor, etwa über die Bankensteuer und die Zinszahlungen aus dem Partizipationskapital finanziert."

Wien (OTS) - Seit Monaten macht die EU-Kommission Druck, dass Österreich die notverstaatlichte Bank "abwickeln", also verkaufen muss. Damit könnten aber die Haftungen für die Republik schlagend werden. Woher soll das Geld kommen?

Im KURIER-Interview geht Bundeskanzler Werner Faymann in die Offensive: "Wie viel an Haftungen schlagend werden, wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren zeigen. Ich rechne derzeit mit vier bis sieben Milliarden."

Aber nicht der Steuerzahler soll für diese Summe aufkommen, sondern der Bankenbereich. Faymann: "Eines kann ich jetzt schon sicher sagen:

Diese Zusatzausgaben werden aus dem Finanzsektor, etwa über die Bankensteuer und die Zinszahlungen aus dem Partizipationskapital finanziert."

Insgesamt, zeigen Berechnungen aus dem Kanzleramt, könnten durch Einnahmen aus dem Finanzbereich bis 2018 knapp neun Milliarden Euro erwirtschaftet werden.

