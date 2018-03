Greenpeace: Rübig hat nachweislich gegen Erneuerbaren-Ziel gestimmt

Technologieneutralität im Klimaschutz stellt Atomkraft mit Erneuerbaren gleich

Linz/Wien (OTS) - "Rübig versucht mit Ablenkungsmanövern und Halbwahrheiten von seinem nachweisbaren Abstimmungsverhalten im Sinn der Atomlobby abzulenken", stellt Greenpeace Atomsprecherin Julia Kerschbaumsteiner klar. Der ÖVP-Europaparlamentarier Paul Rübig hat laut offiziellem Protokoll des Europäischen Parlaments - im Gegensatz zu seinem Delegationsleiter Othmar Karas - gegen ein eigenständiges Erneuerbaren-Ziel in der europäischen Energiestrategie gestimmt.

Es stimme zwar, dass Rübig einem "Text" seines Fraktionskollegen Herbert Reul zugestimmt habe, jedoch habe er aktiv versucht, ein eigenständiges Ziel für erneuerbare Energien in eben diesem Text zu verhindern. "Rübigs Ankündigungen in Presseerklärungen stehen in krassem Widerspruch zu seinem Abstimmungsverhalten bei der wichtigen Entscheidung, ob Atomstrom den erneuerbaren Energieträgern zum Schutz des Klimas gleichgestellt werden soll", ist Kerschbaumsteiner verärgert.

"Herr Rübig, Sie wissen als langjähriger Energiesprecher, dass die Verhinderung eines Erneuerbaren-Ziels der Atomlobby in die Hände spielt, weil das Ziel zur Senkung von CO2-Emissionen als alleinige Klimaschutzmaßnahme 'Technologieneutralität' unter Einbeziehung von Atomkraft bedeutet. Atomkraft kann unser Klima mit Sicherheit nicht schützen!", betont Kerschbaumsteiner.

Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung der beiden Anträge im Original (PDF-Datei): http://bit.ly/12BrbAE

Seite 17 ff: Am. 1/1 ist das allgemeine Erneuerbaren Ziel - mit 339 zu 336 Stimmen angenommen (von Rübig abgelehnt)

Seite 19 ff: Am. 1/2 ist das konkrete Ziel von 40-45% - nicht angenommen (von Rübig abgelehnt)

