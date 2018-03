BEATPATROL FESTIVAL 2013

Von 31.5. bis 2.6. geht das Beatpatrol Festival im VAZ St. Pölten über die Bühne! Auf 8 Bühnen in- und outdoor performen über 120 Acts, es warten coole Sideevents!

St. Pölten (OTS) - Das Line Up deckt das gesamte Spektrum elektronischer Musik ab und liest sich wie das Who is Who der Szene:

So werden u.a. Justice (DJ-Set), Steve Angello, Steve Aoki, Hardwell, Boys Noize live, DJ Antoine, Joachim Garraud, Klangkarussell, DJ Fresh, Andy C, Gesaffelstein, Brodinski, Datsik, Benga, Arty,Skazi, uvm. performen!

Coole Sideevents wie ein MASTERS OF DIRT Showcase oder ein HOLI FESTIVAL der Farben sowie der neue BeatPark samt Riesenrad & Co. runden das Festivalerlebnis ab.

Vertieft wird auch die mehrfach ausgezeichnete GreenPatrol, mit der man seit drei Jahren Pionier in Sachen Greenevents in Österreich ist.

www.beatpatrol.at

BEATPATROL FESTIVAL



Musikfestival



Datum: 31.5. - 2.6.2013



Ort:

3100 St. Pölten



Rückfragen & Kontakt:

Johannes Reichl

Mobil: 0676/840243340

johannes.reichl @ nxp.at