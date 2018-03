Hamilton-Uhren bei den Filmfestspielen von Cannes im Schlussfilm Zulu von Jérôme Salle

Cannes, France (ots/PRNewswire) - Die Uhrenmarke Hamilton, bekannt für ihre Pionierarbeit in der Welt der Luftfahrt und des Kinos, ist der Uhrenausstatter des französischen Films ZULU von Jérôme Salle, der am Sonntag, den 26. Mai, ausser Konkurrenz als Schlussfilm bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes gezeigt wird.

Jérôme Salle, Regisseur von Largo Winch und Anthony Zimmer, hat zum ersten Mal einen Auftritt in Cannes. Der grosse Forest Whitaker ist dagegen neben Orlando Bloom zum wiederholten Mal mit von der Partie. Für Hamilton beginnt mit Zulu eine neue hochkarätige Zusammenarbeit ganz im Sinne der bereits seit über 60 Jahren andauernden, leidenschaftlichen Kinotradition des Uhrenherstellers. Der Film, der von Pathé France (auch international) vertrieben wird, ist eine Koproduktion von Eskwad, Pathé, Lobster Tree und M6 Films, unterstützt von Canal+, Ciné+, M6 und W9.

Handlung

Zulu von Jérôme Salle und Koautor Julien Rappeneau ist die Verfilmung des ausgezeichneten gleichnamigen Romans von Caryl Férey (erschienen bei Éditions Gallimard - Collection Série Noire 2008), die 2008 dafür den französischen Preis für Kriminalliteratur "Grand prix de littérature policière" erhielt: In einem Südafrika, in dem immer noch die Nachwirkungen der Apartheid zu spüren sind, suchen zwei Polizisten nach dem Mörder einer jungen Frau. Die Ermittlungen, die die beiden Männer von den Townships in Kapstadt bis zu den Luxusvillen am Strand führen, verändern ihr Leben und zwingen sie, sich ihren inneren Dämonen zu stellen.

Obwohl Zulu ein französischer Film ist, wurde er in englischer Sprache mit Forest Whitaker (Der letzte König von Schottland, Ghost Dog) und Orlando Bloom (Fluch der Karibik) gedreht.

Das Hamilton Modell Khaki Field Titanium wurde von den amerikanischen Militärarmbanduhren aus dem Ersten Weltkrieg inspiriert. Sein ausgesprochen sportlicher, moderner Look begleitet Forest Whitaker durch den ganzen Film, für den Hamilton exklusiver Uhrenausstatter ist.

Hamilton Khaki Field Titanium Gehäuse-abmessungen 42 mm Material Titan Farbe des Zifferblatts Schwarz Armband Schwarzes Textilarmband Mechanik Automatik Glas Saphirglas Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 10 bar (100 m)

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Hamilton wurde 1892 in Lancaster im US-Bundesstaat Pennsylvania gegründet. Die Uhren vereinen heute amerikanisches Design mit der unvergleichlichen Präzision der neuesten Schweizer Uhrentechnik.

Seit mehr als sechzig Jahren ziehen die unverkennbaren Uhren von Hamilton die Aufmerksamkeit der weltbesten Film-Stylisten auf sich. Mit ihren auffälligen Formen, den Materialien und dem einzigartigen Design sichern sie sich eine Rolle in den unterschiedlichsten Filmgenres, von Actionfilmen wie Stirb Langsam, Ocean's Eleven, Predators und Atemlos über Science-Fiction-Produktionen wie Men In Black, Independance Day, 2001: Odyssee im Weltraum bis hin zu Comedy-Klassikern wie Kiss & Kill, Get Smart, E-m@il für Dich, Blue Hawaii und Dramen wie A Beautiful Mind oder The Good German.

Der Uhrenhersteller arbeitet laufend mit Regisseuren, Requisiteuren, Kostümdesignern und den Techniker-Teams zusammen, um Modelle zu entwerfen, die perfekt zu den jeweiligen Schauspielern und Drehbüchern passen. Hamilton lässt sich von der Welt des Kinos inspirieren, um Modelle mit aussergewöhnlichem Design und herausragender Funktionalität zu kreieren. Die Marke entwickelt ausserdem auf Anfrage der Filmproduktionen Uhren mit speziellen Funktionen.

Diese lange und enge Zusammenarbeit zwischen Hamilton und der Welt des Kinos hat dem Hersteller bewusst gemacht, dass Bühnenbilder, Kostüme, Drehbücher usw. ebenfalls zu den Dingen zählen, die für den Erfolg eines Films ausschlaggebend sind. In Anerkennung der immensen Arbeit talentierter Profis hinter den Kulissen und ihrer individuellen, kreativen sowie unentbehrlichen Leistung für das Kino hat Hamilton die "Hamilton Behind The Camera Awards" ins Leben gerufen. Die Verleihung findet jedes Jahr in Los Angeles und seit zwei Jahren auch in China statt.

