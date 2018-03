FCG-Schnedl: Stronach stellt demokratische Errungenschaften in Frage

Freie Gewerkschaften sind das Fundament unserer Demokratie

Wien (OTS) - Je öfter sich Frank Stronach in die innenpolitische Debatte einbringe, "umso deutlicher und damit abschreckender wird das Bild der 'Werte', die er vertritt", sagte heute, Freitag, der Vorsitzende der Fraktion christlicher GewerkschafterInnen (FCG), ÖGB-Vizepräsident Norbert Schnedl. "Viele tausende ArbeitnehmervertreterInnen aus den Reihen der Gewerkschaft haben entscheidenden Anteil daran, dass Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger heute in Wohlstand und sozialem Frieden leben können. Dies abzuqualifizieren und GewerkschafterInnen gar ihre demokratischen Rechte absprechen zu wollen, ist nicht nur absurd, sondern völlig lebensfremd", stellte Schnedl klar.

Derartige Ansagen Stronachs fügten sich nahtlos in sein Verhalten im eigenen Betrieb, wo es langen und engagierten Einsatz der Gewerkschaften gebraucht habe, um einen Betriebsrat erst durchsetzen zu können. "Dass Stronach nun versucht, sich als Vertreter des 'kleinen Mannes' hochzustilisieren, ist im Lichte dessen jedenfalls mehr als durchsichtig!", so Schnedl.

Aber auch abseits des Rundumschlags gegen die Gewerkschaften leiste Stronach mit seinen Aussagen einen wahren "Offenbarungseid über sein Demokratieverständnis", so Schnedl: "Wer kein Interesse an sozialpartnerschaftlichem Dialog hat, wer nicht an der Findung von Kompromissen und sozialem Ausgleich interessiert ist, sondern vielmehr nach dem Prinzip 'Wer das Gold hat, macht die Regeln' lebt, stellt demokratische Errungenschaften in Frage, die für Österreich von größter Bedeutung sind und disqualifiziert sich von selbst", schloss Schnedl.

