Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Generaldirektor i.R. Sektionschef Ing. Dr. Josef Sindelka zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Generaldirektor i.R. Sektionschef Ing. Dr. Josef Sindelka zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen außerordentliche Verdienste um unser Land würdigt. "Sowohl an der Spitze der österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung als auch als Vorstandsvorsitzender der Post und Telekom Austria AG haben Sie Weichenstellungen bewirkt, die sich für Österreichs Wirtschaft sehr positiv ausgewirkt haben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

