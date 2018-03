ORF-"Kulturmontag" am 27. Mai: Dan Brown und Wolfgang Joop im Interview

Premiere für preisgekrönte Helnwein-Doku "Piraten und Engel - Gottfried Helnweins Kinder im Porträt"

Wien (OTS) - Martin Traxl präsentiert am 27. Mai 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag" mit Beiträgen über den neuen Roman von Dan Brown und zeigt den Thriller-Superstar im Interview. Zudem bringt das erfolgreiche ORF-Kulturmagazin einen Beitrag über die Wiederauferstehung des Fahrrades als Hipster-Gadget. Im Studio philosophiert Konrad Paul Liessmann über das zielgerichtete Fortbewegen auf einer Humanmaschine. Hermann Knoflacher denkt zudem für den "Kulturmontag" über visionäre Verkehrskonzepte nach.

Ebenfalls zu sehen: Die preisgekrönte Doku "Piraten und Engel -Gottfried Helnweins Kinder im Porträt" von Margit Weixelbraun-Piskaty und Konrad Weixelbraun. Die Wiener Albertina zeigt ab 25. Mai anlässlich des 65. Geburtstags von Gottfried Helnwein die größte Retrospektive seines Werkes im deutschsprachigen Raum. Die ORF-Doku widmet sich dem Lieblingsmotiv des Künstlers: seinen Kindern. Ihre Gesichter lösten einst Skandale aus: bandagiert, geschunden, verwundet - auf großformatigen Bildern. Helnwein gab diesen Motiven das Gesicht seiner eigenen Kinder. Der Schock saß tief; für die Familie aber war es ein ganz normaler Prozess, wie die Protagonisten des Films, eine Tochter und zwei Söhne des bedeutenden österreichischen Malers, erzählen. Alle drei sind mittlerweile erfolgreich in die künstlerischen Fußstapfen des Vaters getreten. ORF-Filmemacher Margit Weixelbraun-Piskaty und Konrad Weixelbraun haben sie in ihren Wohnungen und Ateliers in Los Angeles besucht. Auf Wunsch der Familie wurde ausschließlich spät abends und nachts gedreht, da alle "Nachtmenschen" seien. Aber nicht nur Tochter und Söhne von Gottfried Helnwein kommen erstmals ausführlich zu Wort. Auch seine Frau Renate führte zum ersten Mal ein langes Gespräch vor der Kamera. Und der Meister selbst nimmt im Film, der unter dem Titel "Piraten und Engel - Gottfried Helnweins Kinder im Porträt" ausgestrahlt wird, Stellung: zu seiner Vaterrolle, zur Wirkung, die seine Kunst auf Kinder hat, zum Modellstehen seiner Kinder.

Margit Weixelbraun-Piskaty: "Die Helnweins sind eine äußert sympathische, aufgeschlossene Familie. Es war spannend, sie kennenzulernen und ihr Leben und Werken filmisch festzuhalten. Und natürlich sind wir dankbar, dass sie uns für kurze Zeit an ihrem Familienleben teilnehmen ließen." Konrad Weixelbraun ergänzend: "Als Journalist habe ich immer versucht, Radio- und Fernsehgeschichten anders zu machen als andere, habe andere Zugänge gefunden und das ist uns bei den Kindern der Familie Helnwein auch gelungen; noch dazu haben wir diese Dokumentation selbst gefilmt und selbst geschnitten." Die beiden Filmemacher unisono: "Im Familien- und Bekanntenkreis haben wir von mehreren Seiten die Rückmeldung bekommen, dass sie durch unseren Film Gottfried Helnwein jetzt mit ganz anderen Augen sehen. Er ist nicht mehr nur der 'Schockmaler', sondern er scheint ein cooler Vater und lässiger sympathischer Typ zu sein. Dieser Meinung schließen wir uns an."

3sat zeigt den Film, der beim "Los Angeles New Wave International Film Festival" in vier Kategorien ausgezeichnet wurde, am 9. Juni um 18.25 Uhr. Apropos Helnwein: Am Sonntag, dem 26. Mai 2013, präsentiert ORF III um 18.25 Uhr ein brandaktuelles Interview mit Gottfried Helnwein, der zudem am 28. Mai im ORF-III-Büchermagazin "erLesen" (20.00 Uhr) zu Gast ist.

Im "art.film" um 0.00 Uhr: "Women without Men": Die iranische Filmemacherin Shirin Neshat, die in New York lebt, setzt sich vor allem mit der Lage der Frauen in der muslimischen Welt auseinander. Von der Fotografie kommend, gewann sie 1999 mit der Videoinstallation "Turbulent" den internationalen Preis der Biennale von Venedig. Ihr erster Kinofilm "Women without Men", vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert, wurde 2009 bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet.

Verschwörungs-Theoretiker: Der neue Dan Brown

Der Thriller-Superstar im Interview

Die Übersetzer wurden angeblich in bunkerähnliche Räume verbracht, streng bewacht und von jeder Internet-Verbindung gekappt. Geheimhaltung unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen - das passt genau ins Bild des großen Verschwörungstheoretikers: Dan Brown weiß nicht nur, wie man Spannung aufbaut, sondern auch, wie man einen Hype generiert. Über soziale Plattformen wurden die Fans aufgefordert, den Titel seines neuen Romans zu decodieren: "Inferno", zeitgleich in zwölf Sprachen erschienen, garantiert eine Millionenauflage. Innerhalb nur weniger Jahre avancierte der ehemalige Englischlehrer und Popmusiker zu einem der weltweit erfolgreichsten Autoren. Sein skandalträchtiger "Da Vinci Code", demzufolge Jesus und Maria Magdalena eine Tochter gezeugt haben sollen, stand in zahlreichen Ländern auf dem Index - und in weitaus mehr Staaten an der Spitze der Bestsellerlisten. Seine Thriller seien am Reißbrett entworfen und holperten sprachlich nur so daher, monierten Kritikerinnen und Kritiker. Doch können hunderte Millionen Leserinnen und Leser irren? Mittlerweile zeigt sich selbst das Feuilleton von Brown angetan. In "Inferno" wird ein Kunsthistoriker zur Spielfigur eines teuflischen Schlachtplans, der nach dem Vorbild von Dantes "Göttlicher Komödie" geschmiedet wurde. Dan Brown würde einen ungeheuren bildungsbürgerlichen Hunger seiner Leserschaft stillen. Seine Bücher seien wohl Unterhaltungsliteratur, aber solche von der besten Sorte, urteilte die Kritik jetzt. Der "Kulturmontag" bittet den Bestsellerautor zum Interview.

Trend-Vehikel: Der weltweite Fahrrad-Boom

Über Nachhaltigkeit, Hipness-Faktor und Revierkämpfe

So viel Rad war noch nie - die Welt sattelt um. Wien hat 2013 zum Rad-Jahr ausgerufen, die Bundeshauptstadt verzeichnete zuletzt im Jahresabstand einen zehnprozentigen Anstieg an Radfahrerinnen und -fahrern. Der Trend ist ein globales Phänomen, sich auf zwei Rädern fortzubewegen ist kostengünstig, umweltschonend, der Gesundheit zuträglich und - äußerst schick. In den Bobo-Distrikten der Weltstädte schießen hippe Bikeshops an allen Ecken aus dem Boden: das Veloziped als Lifestyle-Gadget. Retro-Fans huldigen als Tweedbiker dem Sonntagsflanieren auf dem Drahtesel. Und langsam wird der Platz eng. Auf den Fahrradwegen toben Revierkämpfe mit Fußgänger/innen; Autofahrer/innen sind weder bereit auf Fahrspuren zu verzichten, noch den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Viele Radler fühlen sich zudem als Freibeuter und moralisch überlegen: Strampelnd entlasten sie die Krankenkassen und retten den Planeten - Verkehrsregeln haben dann Nachrang. Der "Kulturmontag" befragt anlässlich der bevorstehenden Konferenz "Velo City" u. a. den Designer Michael Embacher und KHM-Direktorin Sabine Haag zur Begeisterung, auf zwei Rädern zu fahren. Live im Studio philosophiert Konrad Paul Liessmann über das zielgerichtete Fortbewegen auf einer Humanmaschine und denkt Hermann Knoflacher über visionäre Verkehrskonzepte nach.

Frei-Geist: Die Magic Mushrooms des Wolfgang Joop

Neues Projekt für die Wiener Silber Manufactur

Er denkt groß, redet groß, verleiht seinen Worten Nachdruck: Joop! Das von ihm gegründete - und längst verkaufte - Design- und Kosmetikimperium besitzt Weltruf. Wolfgang Joop ist ein Mann von Grandezza. Triumpf und Desaster liegen bei ihm oft nah beisammen. Jüngst erhielt er den höchsten Designpreis Deutschlands, sein Label "Wunderkind" erlitt den frühen Kindstod. Im Vorjahr hat er es unter enormen Kraftanstrengungen wiederbelebt. Der Zwist mit seiner Tochter Jette füllte weltweit die Schlagzeilen. Für die Wiener Silber Manufactur lässt es Wolfgang Joop nun sprießen. Magic Mushrooms -narrische Schwammerl - heißen seine Silberlinge, die sich zu opulenten Tafelaufsätzen zusammenfügen lassen. Joop ist nun einmal Feingeist und Freigeist in Personalunion. Der vielseitig Talentierte - Maler, Bildhauer, Journalist und Autor - gewährt dem "Kulturmontag" ein Interview.

