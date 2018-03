"Thema": Vier Österreicher erleben Tornado-Verwüstung in Moore

Außerdem am 27. Mai: Auf der Flucht - Syrische Familien im Libanon

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 27. Mai 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Tödlicher Tornado: Vier Österreicher erleben die Verwüstung

"Wir hoffen, so etwas nie wieder zu sehen", sagt Matthias Binder angesichts der drei Kilometer breiten Schneise absoluter Verwüstung, die ein Tornado vergangenen Montag in den USA geschlagen hat. Der Steirer und drei Kollegen des Vereins "Skywarn Austria" sind seit Mitte Mai in der sogenannten "Tornado Alley" in den USA unterwegs, um Wirbelstürmen hinterherzujagen. Mit Kameras dokumentieren die "Sturmjäger" diese Wetterphänomene und waren nur wenige Kilometer von Moore entfernt, als sich dort die Hölle aufgetan hat. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 320 Stundenkilometern forderte der Tornado 24 Tote und zerstörte 2.500 Wohnhäuser. USA-Korrespondent Christian Staudinger hat die vier Österreicher in Moore getroffen.

Schicksalsgenossen: Sport und Lebensmut trotz Beinamputation

Der 20-jährige Martin Hofbauer sorgt für Schlagzeilen: als erstem Fußballer weltweit erlaubt ihm der Weltfußballverband, trotz Beinprothese zu spielen. Wegen einer Krebserkrankung musste sein rechter Unterschenkel amputiert werden. Erschüttert hat auch das Schicksal des Skirennläufers Matthias Lanzinger, der nach einem Sturz bei einem Weltcup-Rennen ein Bein verlor. In einer Rehabilitationsklinik lernen die beiden einander kennen. "Nicht ich bin das Vorbild, sondern Martin. Bei mir war es ein Unfall, doch das Schicksal von Martin Hofbauer nimmt eine ganz andere Dimension an", sagt Matthias Lanzinger, der wieder Rennen fährt. Martin Hofbauer kämpft noch immer gegen den Krebs. Johannes Schubert und Cedomira Schlapper haben die beiden Sportler getroffen.

Auf der Flucht: Syrische Familien im Libanon

Die einst wohlhabende Anwaltsfamilie aus dem syrischen Hama lebt jetzt mit 20 Menschen in zwei kleinen Wohnungen im libanesischen Tripoli ohne jegliche Perspektive: ein Absturz, der jeden ereilen kann, wenn sein Land in einen Bürgerkrieg gerät. Die Familie Akkash musste fliehen, nachdem der Vater auf einer Demonstration öffentlich gegen Baschar al-Assad gesprochen hat. Auch Umm Ayat hätte sich niemals träumen lassen, mit ihren 18 Familienmitgliedern in einem Zelt zu leben: "Eigentlich sind wir tot. Unser altes Leben und die Brücken zurück sind zerstört und vor uns gibt es keinen Pfad in ein neues Leben". Eine halbe Million Syrerinnen und Syrer ist in den Libanon geflüchtet, kaum zu bewältigen für das Land mit vier Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Reportage von Karim El-Gawhary.

Der Retter der Knatterkugel

"Schon als Kind habe ich mich in den Meister Kabinenroller verliebt", erzählt Alexander Fritz. Von Beruf Restaurator, richtet er ganz besondere "alte Meister" wieder her. Die kugelrunden Mopedautos der Marke Meister aus Thal bei Graz waren in den 70er und 80er Jahren fixer Bestandteil des heimischen Straßenbilds. Anfangs als fahrender Rollstuhl für Behinderte gedacht, wurden die Fahrzeuge mit dem knatternden Puch-2-Takt-Motor immer autoähnlicher. Alexander Fritz liebt seine Fahrzeuge und er benützt sie auch, sehr zur Erheiterung von anderen Verkehrsteilnehmern. "Verstehen kann ich das nicht, aber Spinnerei ist ein Menschenrecht", meint seine Lebensgefährtin, "doch einsteigen würd ich da nie." Markus Stachl ist mitgefahren und hat auch den Erfinder des Oldtimers, Hans Jörg Meister, zu einer "Thema"-Zeitreise getroffen.

