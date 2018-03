"Hohes Haus" über Altersfragen und Umfaller

Altersfrage

Geht es nach dem Wunsch der ÖVP, so soll das gesetzlich Frauenpensionsalter nicht erst ab 2024, wie gesetzlich fest gelegt, sondern schon wesentlich früher an jenes der Männer angeglichen werden. Das heißt, auch Frauen sollen erst mit 65 Jahren in Pension gehen können. Da jedoch die SPÖ strikt gegen eine vorzeitige Angleichung des Pensionsalters ist, wurde das Thema für diese Legislaturperiode auf Eis gelegt. Aber gleich nach den Nationalratswahlen will die ÖVP darüber weiter diskutieren. Welche Auswirkungen hätte nun eine raschere Angleichung auf den Arbeitsmarkt? Dagmar Wohlfahrt hat mit Experten darüber gesprochen.

Umfaller

Seit Jahren wird kritisiert, dass Österreich zu wenig Geld für Entwicklungshilfe bereitstellt. Vom internationalen Ziel, jährlich 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, ist Österreich mit 0,28 Prozent des BNP weit entfernt. Im November des Vorjahres gaben mehr als 100 Abgeordnete bei einer Befragung an, sie wären für eine Erhöhung der österreichischen Entwicklungshilfe. Doch mit dem diese Woche beschlossenen Bundesfinanzrahmengesetz wird es keine Erhöhung geben. Im Gegenteil:

Ab nächstem Jahr wird die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit um 30 Millionen gekürzt. Auch Abgeordnete von SPÖ und ÖVP, die an sich für eine Erhöhung der Mittel waren, haben am Donnerstag aus Parteiräson den Kürzungen zugestimmt. Ihr Umfallen wird von österreichischen Entwicklungshilfeorganisationen scharf kritisiert. Bettina Tasser berichtet über eine höchst emotional geführte Debatte.

Währungskrise

Die meisten, die ihn in der Tasche haben, sind zufrieden; er ist stabil und hat sich als eine der großen Leitwährungen der Welt etabliert und dennoch ist er in letzter Zeit stark ins Gerede gekommen: der Euro. Nein, es geht ausnahmsweise nicht um die Eurokrise sondern um den Euro als Münze und Schein. Obwohl angeblich fälschungssicher, können Kriminelle der Versuchung nicht wiederstehen, ihn dennoch zu imitieren. Erst dieser Tage sind in Brüssel tonnenweise gefälschte Ein- und Zwei- Euro-Münzen beschlagnahmt worden. Der 500-Euro-Schein wiederum ist besonders begehrt bei Menschen, die gerne kuvert- oder kofferweise größere Geldbeträge an der Finanz vorbei ins Ausland verfrachten. Und am anderen Ende der Euro-Skala herrscht hochoffiziell Unzufriedenheit mit den Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Die brauche kein Mensch und sie sollten verschwinden, fordern EU-Parlamentarier. Max Biegler berichtet.

Bankgeheimnis

Die Emotionen gingen diese Woche im Nationalrat bei einer dringlichen Anfrage des BZÖ an den Bundeskanzler zum Thema Bankgeheimnis hoch. Erst tags zuvor hat der Bundeskanzler beim EU-Rat in Brüssel die Zustimmung Österreichs zum automatischen Austausch von Kontodaten von Ausländerinnen und Ausländern erteilt. Konkret wirft die Opposition der Regierung vor, dass mit dem ab Jahresende geplanten automatischen Datenaustausch über Steuerausländer/innen ein erster Schritt in Richtung Abschaffung des Bankgeheimnisses in Österreich gesetzt worden sei. Und dass dabei einmal mehr leichtfertig Rechte von Österreicher/innen aufgegeben würden und am Ende die völlige Aufgabe der nationalen Souveränität an die EU stehe. Vertreter/innen der Regierungsparteien haben diese Befürchtungen zurückgewiesen. "Österreich wird nicht aufgelöst", sagte Kanzler Faymann wörtlich. Dass er für seine Beantwortung der 15 Fragen nur 4 Minuten benötigte, erboste die Opposition zusätzlich. Claus Bruckmann war dabei.

