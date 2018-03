Crowdfundung: Matznetter hofft auf All-Parteieneinigung

Wien (OTS/SK) - "Crowdfunding ist keine parteipolitische Auseinandersetzung", reagiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter auf ÖVP-Stummvoll. Es müsse aber bei jeder Veränderung auch die Expertise der relevanten Stakeholder angehört werden. "Wenn sich alle Seiten bemühen, bin ich überzeugt, dass wir auch die Bedenken der Anlage- und Konsumentenschützer berücksichtigen können, um eine allgemein akzeptable Lösung zu Stande zu bringen", so der SPÖ-Wirtschaftssprecher am Freitag. Matznetter hofft weiterhin, dass auf diesem Weg eine All-Parteien-Einigung noch in dieser Gesetzesperiode zustande kommt. **** (Schluss) ah/che

