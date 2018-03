WimbergerHaus feiert Standort-Eröffnung in Traismauer

Traismauer (OTS) - WimbergerHaus hat im Herbst des Vorjahres die insolvente K.N.O.P.F. Bau GmbH in Traismauer übernommen und in den vergangenen Monaten den Standort modernisiert und neu aufgebaut. Traismauer ist bereits der fünfte Standort von WimbergerHaus und gleichzeitig der erste in Niederösterreich. Gegründet vor genau 30 Jahren von Baumeister Franz Wimberger, hat sich der Mühlviertler Leitbetrieb zum oberösterreichischen Marktführer mit 240 Mitarbeitern entwickelt und wird seit heuer von Christian Wimberger geführt.

