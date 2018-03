ArbeitnehmerInnenparlament 6: Forderungen der AKNÖ im Wortlaut

32 Anträge wurden heute beschlossen

St. Pölten (OTS/AKNÖ) - Im ArbeitnehmerInnenparlament der AKNÖ wurden heute in der Bezirksstelle St. Pölten 45 Anträge eingebracht. Davon wurden 32 Anträge angenommen - ein sichtbares Zeichen, dass man innerhalb der Fraktionen um Konsens bemüht ist. Nur 3 Anträge wurden abgelehnt, 10 Anträge wurden dem Vorstand zugewiesen. Zwei zusätzlich Dringlichkeitsanträge des NÖAAB-FCG wurden mehrheitlich abgelehnt.

Nachfolgend eine Auflistung der angenommenen Anträge und Resolutionen mit dem jeweiligen Antragsteller sowie dem Abstimmungsergebnis:

Das Bankgeheimnis muss aufgehoben werden (FSG): einstimmig

Weg mit dem Bankgeheimnis (Liste Dirnberger): einstimmig Bankgeheimnis abschaffen (AUGE/UG): einstimmig

Kampf der Steuerhinterziehung statt Abbau des Sozialstaates (AUGE/UG): einstimmig

Nein zu den Kommissionsvorschlägen zur Vertiefung der Wirtschafts-und Währungsunion (AUGE/UG): einstimmig

VOR Tarifreform (FSG): einstimmig

Offensive für den Öffentlichen Verkehr - Beschäftigung und Arbeitsbedingungen im Verkehrssektor sichern und ausbauen (FSG):

einstimmig

Leistbaren Wohnraum schaffen - Neubau ankurbeln (FSG): einstimmig Pendlerpauschale - Zumutbarkeitsbestimmungen verbessern (NÖAAB-FCG): einstimmig

Bekämpfung von Ausbeutung durch Mehr- und Überstunden - Strengere Kontrolle und höhere Abgaben (FSG): mehrheitlich

Gleicher Urlaubsanspruch für alle DienstnehmerInnen - Gerechtigkeit muss sein (FSG, NÖAAB-FCG, FA, AUGE/UG, GGN): einstimmig Arbeitsrechtliche Absicherung für freiwillige Einsatzkräfte (NÖAAB-FCG): einstimmig

Keine Verlegung von Feiertagen (FA): einstimmig

Zulassungspflicht für Hochrisiko-Medizinprodukte auf europäischer Ebene einführen und Rechte geschädigter Patienten verbessern (FSG):

einstimmig

Gleichstellung des Gesundheitsberufs "Zahnärztliche Assistenz" mit dem Lehrberuf "Zahnärztliche Fachassistenz" (FSG): einstimmig Umsetzung eines Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements statt fruchtloser Debatten über Teilkrankenstände und Krankenstandsmissbrauch (FSG): einstimmig

Staatlicher Schulterschluss zur Behandlung bzw. Vermeidung psychischer Krankheiten (FSG): einstimmig

Schutz für Dienstnehmer im aufrechten Dienstverhältnis, die keinen Krankengeldanspruch mehr haben (FSG): einstimmig

Schluss mit diskriminierender Anrechnung von Familienbeihilfe auf die Mindestsicherung (FSG): einstimmig

Ausbildungs- und Beschäftigungsgarantie für Jugendliche und BerufseinsteigerInnen bis 24 Jahre (FSG): einstimmig Durchlässigkeit und Anrechenbarkeit/Anerkennung Lehre/Schule und Schule/Lehre sichern (FSG): einstimmig

Qualität der schulischen Berufs- und Bildungswegorientierung verbessern (FSG): einstimmig

Praxisorientierung im Schulunterricht (FA): einstimmig

Forderung nach detaillierten Ausübungsvorschriften für kontaktloses Zahlen (FSG): einstimmig

Jugendverschuldung eindämmen und vorbeugen (NÖAAB-FCG): einstimmig Knappes Geldwissen - "Geldbildung" in der Schule (FA): einstimmig Die zentralen Erwartungen und Forderungen an den neuen nö. Landtag und die neue nö. Landesregierung (FSG): mehrheitlich

Errichtung von Energiearmutsfonds (FSG): einstimmig

Umfassende Anwendung der EU-Grundrechtecharta durch die österreichischen Gerichte (FSG): einstimmig

Gesetzliche Einführung eines "Papamonats" für alle ArbeitnehmerInnen (FSG): einstimmig

Anpassung des UG 2002 an den § 11 Abs. 2 Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (AUGE/UG): einstimmig

Nachhaltige Aufwertung der sozialen und öffentlichen Bereiche (AUGE/UG): einstimmig

