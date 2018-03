Gartenplattform Niederösterreich besuchte "Chelsea Flower Show"

Bohuslav: Wertvolle Ideen gesammelt

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto "Das Paradies so nah!" wird heuer von Juni bis August wieder in Gärten, Parks und an gartenaffine Veranstaltungsorte in ganz Niederösterreich zum "Gartensommer Niederösterreich" eingeladen. Eine Delegation der Gartenplattform Niederösterreich reiste jüngst zur "Chelsea Flower Show" nach London und sammelte dort wertvolle Ideen für den "Gartensommer Niederösterreich".

"Die Ausstellung ist eine Art Modewoche für Pflanzenfreunde, bei der Gartendesigner aus der ganzen Welt ihre neuesten Kreationen vorstellen. Niederösterreichs Gärten können hier wertvolle Ideen sammeln", zeigte sich Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav von der Initiative begeistert.

Die jährlich stattfindende Ausstellung zum Gartenbau im Nobel-Stadtteil Chelsea im Herzen von London gilt als die älteste und renommierteste Ausstellung ihrer Art und als Paradies für Hobby-Gärtner.

