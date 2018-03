NÖAAB-Ebner: SPÖ-Führung in der AKNÖ bleibt bei Versorgungsposten für Ex-Parteichef

NÖAAB-FCG-Antrag für ordentliche Ausschreibung abgelehnt

St. Pölten (OTS/nab) - "Die SPÖ-Führung in der AKNÖ legt ein offensichtliches Bekenntnis zum Postenschacher und zur Parteibuchwirtschaft ab. Der NÖAAB-FCG-Antrag für eine ordentliche Ausschreibung wurde abgelehnt, der Versorgungsposten für Ex-SPÖ-Chef Leitner bleibt. Damit wird dem Streitkurs des Herrn Leitner auch in der AKNÖ Tür und Tor geöffnet. Und die SPÖ-Führung hintergeht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der AKNÖ, die sich eine ordentliche Ausschreibung gewünscht hätten, um sich selber bewerben zu können. Leidtragende sind aber auch die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, deren überparteiliche Ausbildung jetzt von einem Parteipolitiker verantwortet wird", kommentiert NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner die heutige AKNÖ-Vollversammlung.

