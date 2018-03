BZÖ-Widmann: "Halbseidene Verteidigungsstrategie von FPÖ-Obmann Strache"

Wien (OTS) - "Eine sehr halbseidene Verteidigungsstrategie hat sich hier der FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache zusammengezimmert. Ich darf den FPÖ-Obmann nur daran erinnern, dass er in diesem Zeitraum stellvertretender FPÖ-Bundesparteiobmann war und somit in "Entscheidungen aller Art" eingebunden war", so BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zu Straches heutigen Absurd-Ausführungen zur Telekom.

