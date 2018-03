FPÖ-Gartelgruber: Eigener Straftatbestand Zwangsehe soll Unrechtsgehalt dieses Deliktes betonen

Republik Österreich muss klares Zeichen für Frauenrechte setzen

Wien (OTS) - "Die Einführung eines eigenen Straftatbestandes Zwangsehe soll den Unrechtsgehalt dieser Straftat betonen und damit ein klares Zeichen für Frauenrechte in Österreich setzen", betont die freiheitliche Frauensprecherin NR Abgeordnete Carmen Gartelgruber anlässlich der Debatte zu diesem Thema im Nationalrat. Gartelgruber habe bereits im Juli 2011 einen Antrag eingebracht, Zwangsehe als eigenen Straftatbestand im Strafgesetzbuch einzuführen.

"Zwangsehen sind ein besonders sensibles Thema, da die Begehung naturgemäß fast ausschließlich im Familienkreis stattfindet. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass auch die Republik Österreich ein unmissverständliches Zeichen setzt, dass diese grobe Menschenrechtsverletzung nicht geduldet wird", so Gartelgruber.

Es sei aber festzuhalten, dass eine besondere strafrechtliche Sanktionierung allein nicht genüge. "Um einen besseren Überblick zu gewinnen und eine Grundlage für weitere Maßnahmen zu schaffen, fordere ich schon seit langem, dass dieses Thema in einer Studie ausführlich erfasst wird", meint Gartelgruber mit Hinweis auf das Nachbarland Deutschland. Eine vom dortigen Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene Studie hätte erschreckende Erkenntnisse zu Tage gebracht, aber gleichzeitig auch Lösungsansätze aufgezeigt. So sei ein Drittel der Zwangsverheirateten minderjährig gewesen, ebenso ein Drittel wurde mit dem Tod bedroht, um so gefügig gemacht zu werden.

"Andererseits zeigt die Studie, dass Frauen umso weniger Opfer von Zwangsverheiratungen werden, je besser sie Deutsch verstehen und je besser ihre Ausbildung ist", erklärt Gartelgruber. Dies zeige auch wie wichtig die Integration von Zuwanderern sei, um die Situation der Frauen zu verbessern. "Um es zusammenzufassen: Je besser eine Frau integriert ist, desto besser kann sie ihre Recht wahrnehmen und umso weniger ist sie von einer Zwangsehe bedroht", so Gartelgruber.

Die Schaffung des Straftatbestandes Zwangsehen könnte daher nur Teil eines Maßnahmenbündels zur Verbesserung der Situation der Frauen in Zuwanderergemeinschaften sein. Wie aber die beharrliche Ablehnung des freiheitlichen Antrages zeige, seien seitens der Bundesregierung und der Grünen keine Ambitionen vorhanden, endlich eine Lösung für das Problem der Zwangsehen zu finden. "Warum ist es in unserem Nachbarland mit ähnlichen Verhältnissen problemlos möglich, entschieden gegen Zwangsehen vorzugehen, während bei uns nur gemauert wird", kritisiert Gartelgruber die Verweigerungshaltung der Bundesregierung.

"Ich verstehe nicht, warum sich gerade die SPÖ, die sonst immer vorgibt für Frauen einzutreten, bei diesem Thema so sträubt. Hier wird gerade jenen Frauen geholfen, die sich selbst am wenigsten helfen können", erklärt Gartelgruber. Sie wolle aber nicht ausschließen, dass die Tendenz traditionell lebender türkischer Familien, die SPÖ zu wählen, gerade in Vorwahlkampfzeiten die entscheidende Rolle spiele, diese Thematik nicht aufzugreifen.

