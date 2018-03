Energiekontor AG und Trianel unterzeichnen Kooperationsvertrag Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen

Bremen (ots) - Rund 175 Mio. Euro wollen die Energiekontor AG aus Bremen und das Aachener Stadtwerke-Netzwerk Trianel gemeinsam in den Ausbau der Onshore-Windenergie in Nordrhein-Westfalen investieren. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde diese Woche von beiden Partnern unterschrieben.

"Die Planung von Windparks ist unser Kerngeschäft. Seit dem Jahr 1990 plant und betreibt die Energiekontor-Gruppe Windkraftanlagen. Bisher haben wir Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro umgesetzt", so Vorstandsvorsitzender Peter Szabo. "Mit der Trianel GmbH haben wir einen Partner gefunden, der über sehr gute regionale Netzwerke verfügt, was für eine gemeinsame und effiziente Projektentwicklung in Nordrhein-Westfalen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen dürfte."

Die Kooperationspartner konzentrieren sich mit der Projektentwicklung zunächst auf die Regionen Unna, Hamm, Soest, Paderborn und Wesel. In die gemeinsame Projektentwicklung sollen auch die Kommunen und Bürger vor Ort mit eingebunden werden. Mit einer durchschnittlichen Leistung von 2,5 Megawatt könnten dort in den nächsten Jahren 40 neue Windkraftanlagen ans Netz gehen.

"In NRW besteht ein großes Ausbaupotential. Gemeinsam wollen wir hier Windparks mit einer Gesamtleistung von 100 Megawatt in den nächsten Jahren realisieren", beschreibt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, das Ziel der Kooperation. "Durch die Bündelung der Projektentwicklungserfahrung von Energiekontor und der kommunalen Vernetzung von Trianel schaffen wir dafür entscheidende Synergien."

Ein Teil der Anlagen soll in das Portfolio der in Gründung befindlichen Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft Trianel Onshore-Windkraftwerke übergehen. Becker: "Die an den Windparks beteiligten kommunalen Stadtwerke können die Energiewende vor Ort gestalten und ein Großteil der Wertschöpfung in der Region halten."

Über Energiekontor AG

Die Energiekontor AG plant, finanziert und betreibt seit 1990 Windkraftanlagen in Deutschland, Portugal und Großbritannien und bietet diese als Investment an oder betreibt sie im Eigenbestand, inzwischen über 180 MW. Weitere Schwerpunkte sind die Projektierung von Offshore-Windparks und solare Freiflächenanlagen. Mit inzwischen über 610 MW installierter Onshore-Leistung und einem Investitionsvolumen von rund 922 Mio. Euro ist die Energiekontor AG eines der führenden Unternehmen in Deutschland. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeiter in Deutschland, Portugal und Großbritannien.

Über Trianel

Die Trianel GmbH wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Dieser Idee - Interessen im Netzwerk zu bündeln - folgen mittlerweile über 100 Gesellschafter und Partner aus dem kommunalen Bereich. Zusammen versorgen die Trianel Gesellschafter über sechs Millionen Menschen in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Damit ist Trianel das führende Stadtwerke-Netzwerk in Deutschland und Europa. Die rund 300 Mitarbeiter konzentrieren sich auf die Unterstützung der Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe. Im Energiehandel und in der Beschaffung werden gezielt Interessen gebündelt und Synergien genutzt.

Rückfragen & Kontakt:

Energiekontor AG: Cerstin Kratzsch, Fon +49 421 33 04 105; Mail

cerstin.kratzsch @ energiekontor.de



Trianel GmbH: Maik Hünefeld, Fon +49 241 41320-282; Mail

m.huenefeld @ trianel.com