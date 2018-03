ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus Götzis und vom HLA-Finalspiel Fivers WAT Margareten - Alpla HC Hard

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 25. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von Tag eins beim Leichtathletik-Hypomeeting Götzis um 10.55 Uhr und vom zweiten Finalspiel in der Handball Liga Austria zwischen Fivers WAT Margareten und Alpla HC Hard um 18.30 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-WM-Finale 1994 Brasilien - Italien um 8.15 Uhr, vom DTM-Rennen in Brands Hatch um 20.30 Uhr und vom Moto-GP-Rennen in Frankreich um 22.15 Uhr sowie das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Helsinki 1983" um 21.25 Uhr.

Die Live-Übertragung von Tag zwei beim Leichtathletik-Hypomeeting Götzis um 9.55 Uhr, die Höhepunkte vom UEFA-Cup-Match Rapid Wien -Inter Mailand aus dem Jahr 1990 um 8.15 Uhr, vom Tennis-Head-Cup-Finale 1983 Guillermo Vilas - Henri Leconte um 20.15 Uhr und vom "Erzberg Rodeo" um 22.45 Uhr sowie das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit den Folgen "Stuttgart 1993" um 18.30 Uhr und "Gothenburg 1995" um 19.20 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 26. Mai.

Sowohl im Zehnkampf als auch im Siebenkampf wird wieder ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld beim Hypomeeting Götzis an den Start gehen. Für viele Athletinnen und Athleten ist das Hypomeeting der erste Vergleichswettkampf, um die eigene Position und Form für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Moskau im August zu bestimmen. Götzis ist für viele Nationen auch das Qualifikationsturnier für diese Weltmeisterschaft. Die Kommentatoren sind Dietmar Wolff und Thomas König.

Die Fivers WAT Margareten haben das erste Finalspiel der "Best of 3"-Serie um den HLA-Titel vor 2.500 Zuseherinnen und Zusehern in der Sporthalle am See gegen Titelverteidiger Alpla HC Hard mit 29:28 (15:15) gewonnen. Die Wiener haben somit Matchball und können am Samstag daheim erstmals in ihrer Geschichte das Double holen. "Wir haben einige Chancen nicht genützt. Jetzt werden wir den Spieß umdrehen und bei den Fivers gewinnen", gab sich Hard-Trainer Markus Burger nach dem Spiel kämpferisch. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

