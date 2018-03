FP-Gudenus zu Skandal bei Wiener Wohnen: SPÖ reagiert immer erst, wenn der Staatsanwalt ein und aus geht

Stadtrat Ludwig trägt zumindest die politische Verantwortung für das völlige Versagen der Kontrolle

Wien (OTS/fpd) - Die Schrecksekunde von SPÖ-Stadtrat Ludwig hat monatelang gedauert. Spätestens seit März war bekannt, dass ein Handwerker-Kartell Wiener Wohnen um Millionen geprellt haben soll, indem es verrechnete Leistungen nicht oder nur mangelhaft erbracht hat. Städtische Beamte sollen das geduldet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. "Und jetzt, Ende Mai, lässt sich Ludwig medial groß feiern, weil er angeblich die Kontrollen verschärft?", staunt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Ganze fünf von insgesamt 220.000 Gemeindewohnungen lässt Ludwig derzeit von Experten auf Mängel untersuchen. Zudem schafft er eine neue Abteilung zur Kontrolle von Handwerker-Arbeiten. Gudenus: "Seit mehr als einem Jahrzehnt liefert Wiener Wohnen Skandale am laufenden Band. Dass nicht schon längst gehandelt wurde, legt den Verdacht nahe, dass die SPÖ die üblen, teils vermutlich sogar kriminellen Machenschaften ihrer Günstlinge dort bisher bewusst toleriert hat."

Gudenus fordert von Ludwig politische Verantwortung ein: "Sich jetzt einerseits als Opfer böser Handwerker und andererseits als großer Aufdecker hinzustellen, ist billig. Dass Preisabsprachen und andere Gaunereien auf Kosten der Mieter bei Wiener Wohnen ebenso auf der Tagesordnung stehen wie Insider-Tipps über Konkurrenzangebote, ist seit vielen Jahren allgemein bekannt." Wiener Wohnen müsse in allen Bereichen durchleuchtet werden und das könnten nicht weisungsgebundene Beamte erledigen, die sich quasi selbst prüfen. Gudenus erneuert seine Forderung nach einem gemeinderätlichen Untersuchungsausschuss: "Dieser muss etwa klären, wieso die SPÖ dem Treiben so lange zugeschaut hat. Waren Ludwig die Betrügereien schon vorher bekannt? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum hat er nicht sofort etwas dagegen unternommen? Gab es vielleicht sogar Kick-back-Zahlungen an die SPÖ? Wir Freiheitliche bestehen auf eine wirklich umfassende Aufklärung dieses Skandals sowie auf die Entwicklung von Kontrollmechanismen, die tatsächlich sicherstellen, dass Wiener Wohnen die Interessen der Mieter vertritt und nicht die irgendwelcher Günstlinge." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798