Stronach/Lugar : Darabos unterstützt eigenartiges Demokratieverständnis der Gewerkschaften

Wien (OTS) - "Es kommt wenig überraschend, dass der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Partei für die Gewerkschaften - die wahren Parteichefs - ergreifen muss", kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Attacken von Darabos. "Dass Darabos dabei aber nur in der Vergangenheit schwelgt und pauschal alle Gewerkschaften in Schutz nimmt, zeigt, dass ihm zur aktuellen Situation keine Ausrede einfällt", so Lugar. Die SPÖ unterstützt damit nur das eigenartige Demokratieverständnis der Gewerkschaften, die nur blockieren und verhindern.

"Die Gewerkschaften sind zum reinen Selbstzweck verkommen", kritisiert Lugar. Er verlangt ein Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern direkt in den Betrieben. "Nur gemeinsam kann die Wirtschaft positiv in die Zukunft blicken. Die Gewerkschaften wollen diesen Fortschritt nur bremsen und verhindern", so Lugar.

