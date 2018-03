Extra Toto (21.-23.5.2013): Jackpot - 10.000 Euro warten

Jackpot auch weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Kaum, dass der Fünffachjackpot in der Vorwoche geknackt wurde, steht bereits der nächste Jackpot bevor. In der 17. Extra Toto Runde gab es also keinen Zwölfer, und so geht es in der nächsten Runde um rund 10.000 Euro.

Sieben Spielteilnehmern gelang es, einen Elfer zu tippen und damit jeweils mehr als 300 Euro zu gewinnen.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, auch im zweiten Rang gab es diesmal keinen Gewinn.

18. Extra Toto Runde am 29. Mai 2013

1 England - Irland 2 Ecuador - Deutschland 3 Young Boys Bern - FC Basel 4 FC St.Gallen - Grasshopper Zürich 5 FC Zürich - FC Thun 6 FC Luzern - FC Sion 7 FC Lausanne - Servette Genf 8 VPS Vaasa - FF Jaro 9 Kuopio PS - Inter Turku 10 TPS Turku - IFK Mariehamn 11 FC Honka - FC Lahti 12 Rovaniemi PS - Myllykosken Pallo

Spiele 1 und 2: Freundschaftliche Länderspiele

Spiele 3 bis 7: Super League Schweiz

Spiele 8 bis 12: Veikkausliga Finnland

Annahmeschluss: Mittwoch, 29. Mai 2013, 17.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 17. Extra Toto Runde

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.367,50 - 10.000,- Euro warten 7 Elfer zu je EUR 311,90 96 Zehner zu je EUR 22,70

Der richtige Tipp: 1 X 2 / 1 1 2 / X 2 1 / 1 X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 7.509,00 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 381,50

Torwette-Resultate: 4:0 2:2 0:2 2:1

