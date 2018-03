Drei Verleihungen im BMUKK

Bundesministerin Dr. Claudia Schmied ehrt Rudolf Hinterleitner, Dr. Brigitte Sinhuber-Harenberg und Ewald Sacher

Wien (OTS/BMUKK) - Gleich drei Auszeichnungen verlieh Ministerin Dr. Claudia Schmied heute, Freitagvormittag, im BMUKK. Der Erwachsenenbildner und Sportjournalist Rudolf Hinterleitner erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Dr. Brigitte Sinhuber-Harenberg, Leiterin des Amalthea Signum Verlags, erhielt den Berufstitel Professorin. Und auch der Nationalratsabgeordnete Ewald Sacher wurde mit dem Berufstitel Professor ausgezeichnet.

"Was ist das verbindende Element zwischen den drei zu Ehrenden?", fragte Ministerin Schmied zu Beginn ihrer Laudatio. "Die Antwort ist einfach: Wertschätzung von besonderen Persönlichkeiten. Alle drei Persönlichkeiten gestalten unsere Gesellschaft - jeder in seiner Profession. Sie schauen hin, sie zeigen auf, wo Positives erlebt werden kann und wo es noch der Veränderung bedarf. Damit sind sie Seismografen unserer Gesellschaft, ob in der Begleitung von Autoren und Autorinnen, ob am Fußballfeld oder im politischen Diskurs."

Der Steirer Rudolf Hinterleitner freute sich besonders, dass so viele Landsleute zur Verleihung gekommen waren. "Steiermark ist heute in Wien", sagte er. Und weiter: "Ich bin ein Schreiber für das Volk."

Dr. Brigitte Sinhuber-Harenberg charakterisierte sich in ihren Dankesworten selbst als "geleitet von Neugier auf Kunst und Kultur und auf Menschen, die die Gesellschaft geprägt haben."

"Kulturvermittlung ist ein Teil meines beruflichen Lebens", meinte Ewald Sacher unter Verweis auf sein kulturpolitisches Engagement in Niederösterreich und im Parlament. "Auch meine Freizeit verbringe ich viel mit Kultur."

