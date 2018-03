Dorian Steidl eröffnet BKS Bank Billrothstraße

Wien (OTS) - Die BKS Bank ist seit kurzem sechsmal in Wien vertreten. "Auch in Wien hat David eben gute Chancen gegen Goliath", so VDir. Herta Stockbauer bei der Eröffnung der neuen Filiale in der Billrothstraße. Dorian Steidl führte schwungvoll durch den Abend. Die zahlreichen Gäste von Filialleiter Robert Führer und seinem Team swingten noch bis spät in die Nacht zu den Klängen von jengis.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4106

