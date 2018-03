Life Ball 2013: Volles ORF-Programm mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun & Haider

Live in ORF eins und live-zeitversetzt in 3sat

Wien (OTS) - Glanz und Glamour für den guten Zweck! Am Samstag, dem 25. Mai, verwandeln sich das Rathaus und der Rathausplatz bereits zum 21. Mal zu einem einzigartigen Charity-Event. Stars wie Eva Longoria, Hilary Swank, Melanie Griffith, Carmen Electra und Karolina Kurkova sind nur einige der Topnamen, die Gery Keszler zum diesjährigen Life Ball begrüßen darf. ORF eins berichtet live ab 20.15 Uhr in ORF eins vom Life Ball. In "Life Ball - Der Auftakt" (20.15 Uhr) begrüßt Arabella Kiesbauer heimische und internationale Prominenz zum Talk. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, melden sich Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider live vom Red Carpet und holen eintreffende Stars sowie die schillerndsten "Life Ball"-Besucher vor die Kamera. Ab 21.30 Uhr präsentieren Ruth Brauer-Kvam und Cornelius Obonya unter dem Motto "1001 Nacht" die große Eröffnungsshow des 21. Life Ball am Wiener Rathausplatz. Für den ORF wird die Eröffnung von den Ö3-Moderatoren Sandra König und Peter L. Eppinger kommentiert. Außerdem überträgt 3sat den Life Ball live-zeitversetzt ab 23.00 Uhr.

Der "Life Ball"-Abend am 25. Mai in ORF eins

20.15 Uhr: "Life Ball - Der Auftakt"

Arabella Kiesbauer bittet die Zuseher/innen in die VIP-Lounge "Skyliner", direkt am Wiener Rathausplatz. Sie spricht mit prominenten "Life Ball"-Gästen und präsentiert die schönsten Bilder rund um den glanzvollen Ball, der heuer bereits zum 21. Mal zugunsten HIV-positiver und Aids-kranker Menschen veranstaltet wird. Einen Blick ins festlich geschmückte Rathaus, in dem die ganze Nacht das Fest des Lebens gefeiert wird, gibt es ebenso wie zahlreiche Backstage-Geschichten rund um den Life Ball 2013. Arabella zeigt, mit wie viel Fantasie und Einsatz auch heuer wieder für die gute Sache gesammelt wird.

21.00 Uhr: "Life Ball - Red Carpet"

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider interviewen am riesigen roten Teppich des Wiener Rathausplatzes kurz vor dem großen Eröffnungsspektakel heimische und internationale Celebritys und zahlreiche Besucher/innen, die in ihren fantasievollen Kostümen zum bunten Fest strömen. Die Sendung gewährt einen ausführlichen Blick auf die schrillsten Outfits und Stylings der prominenten Gäste und bringt jene originellen und persönlichen Geschichten, die das bunte Publikum alljährlich zum glanzvollen Ball ziehen.

21.30 Uhr: "Life Ball - Die Eröffnung"

ORF eins überträgt in voller Länge die fulminante Eröffnung des 21. Life Ball am Wiener Rathausplatz, heuer ganz im Zeichen von "1001 Nacht". Das Motto "Es braucht die Nacht, um die Sterne zu sehen" wird zum Leben erweckt: Aladin, Ali Baba, Sindbad, Sheharazade, Dschinn, Sklaven und Prinzessinnen, Fackelträger, Musiker u. v. m. erobern ebenso die Bühne wie Weltstars und Topmodels - für Überraschungen ist gesorgt. Ruth Brauer-Kvam und Cornelius Obonya präsentieren das Spektakel, die Fashionshow von Cavalli und die Verleihung des "Crystal of Hope" auf der Red-Ribbon-Bühne. Sandra König und Peter L. Eppinger kommentieren die Eröffnung für das TV-Publikum und erzählen die aufregendsten Geschichten rund um den Life Ball 2013.

Der Life Ball 2013 live in ORF eins und live-zeitversetzt in 3sat

Mit zwölf Kameras - darunter eine Flycam, eine Steadicam, drei Funkkameras, ein Kamerakran und eine Kamera am Dach des Burgtheaters - lässt Regisseurin Heidelinde Haschek die "Life Ball"-Eröffnung am 25. Mai auf dem Wiener Rathausplatz in ORF eins zu einem spektakulären TV-Erlebnis werden. 3sat überträgt den Life Ball live-zeitversetzt ab 23.00 Uhr. (Wiederholung am 26. Mai um 2.55 Uhr in 3sat).

Der Life Ball 2013 - Volles ORF-Programm rund um den Event

Die "Seitenblicke" berichten umfassend in ihren aktuellen Ausgaben über den Event und die Stars, die heuer den Life Ball und den Kampf gegen HIV und Aids mit ihrer Anwesenheit unterstützen. Die "heute"-Familie sowie die "ZiB" berichten in ihren Sendungen ausführlich über das Megaevent, und in "Thema" wird ein Projekt in Uganda vorgestellt, das dank der Erlöse des Life Ball realisiert werden konnte. Auch "Wien heute" blickt im Vorfeld des Life Ball wieder hinter die Kulissen der Veranstaltung und stellt nationale und internationale "Life Ball"-Projekte vor. Reportagen rund um die Vorbereitungen am Rathausplatz sind fixer Bestandteil von "Wien heute". Vom Ball und von den Gästen gibt es die besten Bilder in einer Slideshow auf wien.ORF.at.

ORF.at und der ORF TELETEXT informieren im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung umfassend über den Großevent. Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) wird die ORF-Übertragung vom Life Ball 2013 als Live-Stream anbieten und einen Video-on-Demand-Themenschwerpunkt bereitstellen. ORF insider bietet die Highlights der Übertragung als Video-on-Demand.

Hitradio Ö3 beim Life Ball 2013

Auch heuer wird es eine vierstündige Sondersendung (23.00 bis 2.00 Uhr) live aus dem Ö3-Studio im Wiener Rathaus geben. Ö3 berichtet direkt aus der VIP-Zone und liefert einen Blick hinter die Kulissen des Mega-Events. Die Ö3-Society-Redaktion meldet sich von der großen Eröffnungsshow, vom Magenta Carpet und aus dem Backstage-Bereich und bittet die VIPs und Stars des Abends in den eigens designten Interview-Corner in "1001 Nacht"-Optik direkt vor dem großen Festsaal. Moderiert wird die Sendung von Gustav Götz. Ausführliche Nachberichte wird es im "Ö3-Sonntagsfrühstück" und im "Ö3-Wecker" geben, außerdem eine "Life Ball"-Fotostrecke online auf http://oe3.ORF.at mit den besten Bildern der Nacht und den vielen schillernden Persönlichkeiten.

Jede Spende zählt - "Handlungsbedarf"

Der Verein AIDS LIFE ruft in Kooperation mit dem ORF sowie T-Mobile das Publikum zum Spenden auf (Verein AIDS LIFE: Erste Bank, Kontonummer 300 000-13131, BLZ 20111 oder Spendenhotline per SMS: +43 676 800 7676). Weitere Infos bietet das Internet unter kundendienst.ORF.at.

