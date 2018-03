Darabos weist Attacken des Team Stronach gegen die Arbeitnehmervertreter zurück

Klare Distanzierung von ÖVP und Grünen gefordert - SPÖ einzige Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an den Aussagen des Team Stronach zur Rolle der Gewerkschaften übte heute SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. "Frank Stronach will lieber heute als morgen die gewerkschaftliche Vertretung von rund dreieinhalb Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abschaffen. Damit zeigt sich einmal mehr, dass mit Stronach und seinen Leuten kein Staat zu machen ist", so Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die heimischen Gewerkschaften sind eine tragende Säule der österreichischen Sozialpartnerschaft und haben maßgeblich zur Erfolgsgeschichte der 2. Republik beigetragen. "Die Verdienste der Gewerkschaften für die ArbeitnehmerInnen sind unbestritten. Die Angriffe des Team Stronach verdeutlichen hingegen neuerlich die arbeitnehmerfeindliche Gesinnung dieser Partei", betonte Darabos. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erwartet sich auch eine klare Distanzierung von ÖVP und Grünen von den Attacken des Team Stronach auf die Gewerkschaften. Darabos erinnerte in diesem Zusammenhang, dass ÖVP-Obmann Spindelegger kürzlich bei seinem pompösen Hofburg-Auftritt primär durch einen Rundumschlag gegen den ÖGB und auch die Arbeiterkammer in Erinnerung geblieben sei. Zudem führen ÖVP und Grüne aktuell in Salzburg Verhandlungen über die Bildung einer Dreierkoalition mit dem Team Stronach. "Es stellt sich daher die Gretchenfrage: Wie halten es ÖVP und Grüne eigentlich mit den Gewerkschaften?", so Darabos.

Die SPÖ habe jahrzehntelang Seite an Seite mit der Gewerkschaft für die Rechte und den Schutz der ArbeitnehmerInnen gekämpft - "und wir werden das auch in Zukunft tun", betonte Darabos. Denn, so der Bundesgeschäftsführer: "Wir sind die Partei der Arbeit, und wir sind auch die einzige Partei der ArbeitnehmerInnen in Österreich". (Schluss) ps/ah

