AVISO: Montag, 27. Mai, 10.00- Auftakt Grüne Sommertour 2013 "Eva deckt auf" mit Eva Glawischnig & Team - Fototermin

rste Tourstation St. Pölten 27.5. ab 14.00

Wien (OTS) - Zum Auftakt zur Grünen Sommertour 2013 "Eva deckt auf" mit Grünen-Bundessprecherin und Klubobfrau Eva Glawischnig und Team gibt es ein Biofrühstück vor dem Parlament in Wien. Anschließend startet der Tour-Bus in Richtung Niederösterreich.

Thema: Eva Glawischnig & Team sind wieder in ganz Österreich unterwegs.

Diesmal geht es zwei Wochen lang - von 27. Mai bis 8. Juni - durch alle Bundesländer. Die Sommertour 2013 steht unter dem Motto "Eva deckt auf". Inhaltlich geht's um BIO, die Zukunft unseres Essens und die Ursachen der Lebensmittelskandale. Darum, was wirklich drin ist in unseren Lebensmitteln, wie viel BIO möglich ist und was jeder tun kann, um sich sicher, gesund und gut zu ernähren. Im Mittelpunkt steht das direkte Gespräch mit den BürgerInnen.

Zeit: Montag, 27. Mai 2013, 10 Uhr

Ort: Vor dem Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring, 1010 Wien

Ca. 10h45: Abfahrt des Tourbusses nach St. Pölten (Mitfahrgelegenheit für JournalistInnen!)

Öffentliche Termine in Niederösterreich:

Montag, 27.05, 14:00 Uhr

EVA KOCHT BIO

Kremsergasse (Ecke Brunnengasse), St. Pölten

Eva und das Grüne Team kochen Bio-Köstlichkeiten. Schau vorbei auf einen Happen und ein nettes Gespräch.

Montag, 27.05., 17:30 Uhr

BIO-GRILLEN MIT EVA

Seedose, Viehofner See in St. Pölten

Gemütliches Beisammensein, Ruderbootverleih, köstliche Biogrillerei und Musik von "Drumcircle | Trommelschule beatfactory".

Eintritt frei! Bio-Essen und 1 Getränk gratis.

www.seedose.at

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at