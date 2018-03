DIE SCHÖPFUNG GEHT WEITER. SYMPOSIUM ZU HANS HASS am 28. Mai

Anlässlich des von ihm gestifteten Vorlasses an das Naturhistorische Museum Wien

Wien (OTS) - Der Tauchpionier und Meeresforscher Hans Hass hat seinen Vorlass dem Naturhistorischen Museum Wien zur Verfügung gestellt. Hans Hass, geboren am 23. Jänner 1919 in Wien, wurde mit seinen Büchern, Filmen und Vorträgen zur Legende. Seine Einblicke in die Unterwasserwelt eröffneten einem breiten Publikum ein völlig unbekanntes Universum. Die Schenkung an das Naturhistorische Museum Wien umfasst alle Filme und Bücher des 94-Jährigen, Notizbücher, Zeichnungen und Fotos.

Der österreichische PEN-Club, dessen Ehrenmitglied Hans Hass ist, veranstaltet am Dienstag, 28. Mai 2013 im Vortragssaal des NHM ein "Symposium zu Hans Hass". Wenn es sein Gesundheitszustand erlaubt, wird Hans Hass persönlich zum Symposium kommen.

Programm:

Begrüßung: Christa Riedl-Dorn: "Hans Hass - Dokumente aus seinem Leben. Zum Geschenk seines Lebenswerkes an das Naturhistorische Museum"

Begrüßung: Helmuth A. Niederle

Vortrag: Michael Stachowitsch: "Hans Hass und die Meeresforschung"

Filmvorführung: Universumdokumentation "Der Mann, der das Meer entdeckte"

Portrait: Erich Pröll: "Mit Lotte und Hans durchs das Rote Meer" (priv. Filmaufnahmen und persönliche Eindrücke)

Vortrag: Siegfried Hermann: "Hans Hass an der TU Wien"

Vortrag: Franz Wuketits: "Energie, Evolution, Ordnung: Hans Hass auf der Suche nach dem verborgenen Gemeinsamen"

Vortrag: Andreas Hantschk: "Forschungsschiff Xarifa - ein Meilenstein der modernen Meeresökologie. Über die wissenschaftlichen Ergebnisse der Xarifa-Expeditionen"

Vortrag: Bernd Lötsch: "Vom Hass der Haie zum Hass der Menschen"

Führung zum Hans Hass-Vorlass im Naturhistorischen Museum

mit

Bernd Lötsch (ehemaliger Generaldirektor NHM)

Christa Riedl-Dorn (Abteilungsdirektorin Archiv für Wissenschaftsgeschichte, NHM Wien)

Erich Pröll (Filmemacher)

uvm...

