Golfen und Flirten: ElitePartner Single-Golf Cup Kitzbühel 2013

Hamburg (ots) - Golfbegeisterte Singles haben am 7. und 8. Juni 2013 die Möglichkeit, ganz ungezwungen im Rahmen des ElitePartner Single-Golf Cups Kitzbühel Kontakt zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Für das Turnier, das auf einem der schönsten Golfplätze Österreichs, dem Golfplatz Eichenheim, stattfindet, werden noch Anmeldungen angenommen.

Golfturnier mit exklusivem Rahmenprogramm

140 Frauen und Männer starten am Samstag, den 8. Juni, in gemischten Zweier-Teams zum nicht vorgabewirksamen 18 Loch-Turnier, bei dem Handicap 54 und die Mitgliedschaft in einem ordentlichen Golfclub vorausgesetzt werden. Das Turnier wird von einem exklusiven Rahmenprogramm begleitet: Nachdem sich die Teilnehmer bereits am Freitagabend zu einem ersten "Get together" treffen, findet nach dem Turnier eine Abendveranstaltung mit Siegerehrung und Dinner im Hotel Grand Tirolia statt, bei dem Live DJ HP.Hoeger, einer der besten Chill Out und House Produzenten im europäischen Raum, auflegen wird. Organisiert wird der ElitePartner Single-Golf Cup von der Kitz Golf Agentur, die auch den Kempinski Golf Cup in Kitzbühel veranstaltet.

Freie Startplätze für Single-Golfer

Für den ElitePartner Single-Golf Cup werden noch Anmeldungen angenommen. Interessenten können die Teilnahme entweder durch Entrichtung der Startgebühr in Höhe von 195 Euro sichern oder im Rahmen eines Spezialangebots eine Jahresmitgliedschaft bei ElitePartner zum Vorteilspreis von 399 Euro abschließen. Der Startplatz ist in diesem Fall kostenlos.

Über ElitePartner

ElitePartner ist die Partnervermittlung für gebildete, kultivierte Singles. Jedes einzelne Profil wird handgeprüft, damit Singles hier die beste Auswahl qualifizierter Partnervorschläge erhalten. Das wissenschaftliche ElitePartner-Matching ermittelt die Mitglieder mit der größten Übereinstimmung. ElitePartner wurde 2012 zur beliebtesten Partnervermittlung gewählt (Deutsches Institut für Service-Qualität, Mai 2012).

