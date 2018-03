ÖVP - T E R M I N E

(22. Woche vom 27. Mai bis 2. Juni 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 27. Mai 2013 09:00 Pressekonferenz mit BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und dem Präsidenten der WKÖ Dr. Christoph Leitl zum Thema "Kooperationsvertrag BMI/WKÖ" (BMI, Festsaal, Herrengasse 7, 1014 Wien) 10:00 BM Dr. Maria Fekter eröffnet das Finanzzentrum Wien-Mitte (Marxergasse 4, 1030 Wien) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Eröffnung "10 Jahre Business Schoolgames" (voestalpine Stahlwelt, Voestalpine- Straße 4, 4020 Linz) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim "Der Standard"- Montagsgespräch anlässlich "10 Jahre Forschung Spezial" (Haus der Musik, Seilerstätte 30, Eingang Annagasse, 1010 Wien) Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Brüssel) BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am informellen Rat für Landwirtschaft und Fischerei teil (Irland, bis 28.5.) Delegationsleiter ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Treffen der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Schweiz (Schweiz) StS Sebastian Kurz auf Auslandsreise in Russland und Singapur DIENSTAG, 28. Mai 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1010 Wien) 17:00 BM Dr. Beatrix Karl nimmt an der IV-Diskussionsveranstaltung "Maßnahmenpaket der Justiz für den Wirtschaftsstandort Österreich" teil (Industriellenvereinigung Steiermark, Hartenaugasse 17, 8010 Graz) 18:30 BM Dr. Beatrix Karl beim Bezirksparteitag der Grazer Volkspartei (THT Krone Center, Münzgrabenstraße 36, 8010 Graz) MITTWOCH, 29. Mai 2013 08:00 BM Dr. Maria Fekter unterzeichnet das Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (Paris, Frankreich) 09:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Justizausschuss (Parlament, 1017 Wien) 09:30 Pressegespräch mit BM DI Nikolaus Berlakovich anlässlich Kick- Off für den Österreichischen Klimaschutzpreis 2013 (Kaiserpavillon, Tiergarten Schönbrunn, 1130 Wien) 11:00 BM DI Nikolaus Berlakovich präsentiert das "Markenbuch E- Mobilität" gemeinsam mit Generaldirektor Dr. Georg Pölzl (Österreichische Post-AG, Haidingergasse 1, 1030 Wien) 12:30 BM DI Nikolaus Berlakovich hält einen Vortrag zum Thema "Klimaschutz" beim Rotary Club Albertina (Renngasse 4, 1010 Wien) 14:00 StS Dr. Reinhold Lopatka besucht im Rahmen der Europainformationstour "Darum Europa" die Firma Collini (Schweizer Straße 59, 6845 Hohenems) 15:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Preisverleihung Jugend Innovativ 2013 (FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag zum Thema "Gewalt gegen Frauen" beim Zonta Club Graz (Hotel Mercure, Graz Messe, Waltendorfer Gürtel 8-10, 8010 Graz) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Empfang der Hypo Vorarlberg in Wien (Albertina, 1010 Wien) BM Dr. Maria Fekter beim OECD-Ministerrat in Paris DONNERSTAG, 30. Mai 2013 14:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission "Justizstaat: Chance oder Risiko? – Verwaltungsgerichtsbarkeit neu" (Hotel Donauschlinge, Schlögen 2, 4083 Haibach/Donau) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Wahl der Narzissenkönigin im Kur- und Kongresshaus (Hauptstraße 48/Kurhausplatz 144, 8990 Bad Aussee) 21:00 Vizekanzler Außenminister Dr. Michael Spindelegger beim Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker (Schlosspark Schönbrunn, 1130 Wien) FREITAG, 31. Mai 2013 09:30 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich zum Thema "FoodSharing" gemeinsam mit Valentin Thurn und der Wiener Tafel (BioWerkstatt, Bibergasse 22, 1010 Wien) BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Treffen der Wirtschaftsminister Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz und Österreichs teil (Basel, bis 1.6.) StS Dr. Reinhold Lopatka trifft bei einem bilateralen Arbeitsbesuch StS Jiri Schneider und EU-StS Vojtech Belling (Prag) SAMSTAG, 1. Juni 2013 14:00 BM Dr. Beatrix Karl beim Benefizturnier zugunsten der Lebenshilfe Feldbach am Sportplatz (Schonnerfeld 77, 8354 St. Anna am Aigen) 18:00 StS Sebastian Kurz nimmt an einer Podiumsdiskussion der Jungen ÖVP Burgenland teil (Kulturzentrum, Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt) 18:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Eröffnung der neuen Volksschule und des Dorfsaales (6830 Laterns, Vorarlberg) SONNTAG, 2. Juni 2013 08:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Jubiläumsmesse "700 Jahre Laterns" und anschließendem ORF-Frühschoppen (6830 Laterns) 09:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim 20-jährigen Firmenjubiläum der Fa. Josef Fuchs GmbH (Penzendorf 237, 8230 Greinbach)

