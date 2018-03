Stronach/Lugar: Gewerkschaften bestätigen: Sie sind Bremser und Blockierer

Wien (OTS) - "Mit ihren heutigen Aussendungen bestätigen die Gewerkschaften nur die Kritik von Frank Stronach an dem längst überholten System. Es geht uns nicht darum, was war, sondern um die Zukunft unseres Landes", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Wenigstens reift jetzt in einigen Gewerkschaftsflügeln die Selbsterkenntnis, dass sie Bremser und Blockierer sind." In einem nächsten Schritt sollten die Gewerkschaften diese Haltung jenen rund 800 Menschen erklären, die sich einen Job bei Daily im Falle der Sonntagsöffnung erhofft hatten, verlangt Lugar. "Danach können die Gewerkschafter auch gleich zu allen von der Kündigung bedrohten Handelsangestellten gehen und ihnen erklären, welchen Anteil die Gewerkschaften an ihrer bevorstehenden Arbeitslosigkeit haben", so Lugar. Auch die Junglehrer seien sicher daran interessiert, zu erfahren, warum die Lehrergewerkschaft höhere Einstiegsgehälter verhindert.

