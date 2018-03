Die Parlamentswoche vom 27.5. - 31.5.2013

Besuch des Speaker des House of Commons, Ausschüsse für Konsumentenschutz und Justiz

Wien (PK) - In der Woche um Fronleichnam trifft Nationalratspräsidentin Barbara Prammer auf den Speaker des House of Commons John Berkow. Ausschüsse tagen in den Bereichen Konsumentenschutz und Justiz.

Montag, 27. Mai

11.15 Uhr: Montag und Dienstag ist der Speaker des House of Commons John Berkow in Wien auf Besuch. Der Präsident des Unterhauses des britischen Parlaments wird mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und Parlamentsdirektor Harald Dossi Gespräche führen und an einer Demokratiewerkstatt teilnehmen.

Dienstag, 28. Mai

12.00 Uhr: Auch zwei Ausschüsse finden noch in den letzten Maitagen Platz: Der Ausschuss für Konsumentenschutz...

Mittwoch, 29. Mai

09.00 Uhr: ...und der Justizausschuss. Die Tagesordnungen für beide Gremien sind noch in Arbeit. (Schluss) hlf

