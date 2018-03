Strache-FPÖ hat keinen einzigen Cent von der Telekom erhalten

Vorwürfe betreffen allesamt BZÖ-Personen und Personen in deren Umfeld

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nahmen heute in einer Pressekonferenz zum laufenden Telekom-Prozess Stellung und wiesen entschieden alle Versuche zurück, diesen Prozess dazu zu benützen, um die Strache-FPÖ in den Dunstkreis von Korruptionsvorgängen zu ziehen.

In der gesamten Anklageschrift gegen Telekom-Vertreter, Rumpold, Neudeck und Co. findet sich kein einziger Vorwurf gegen einen Vertreter der Strache-FPÖ. Die Staatsanwaltschaft hat im ganzen Ermittlungsverfahren keinen einzigen Vertreter der Strache-FPÖ auch nur befragt und daher auch keinen Vertreter der Strache-FPÖ als Zeugen geladen. D.h., dass die Staatsanwaltschaft keinerlei Zusammenhang mit den angeklagten Machenschaften und dem Team von HC Strache sieht. "Die Vorwürfe betreffen allesamt BZÖ-Personen und Personen in deren Umfeld", betonte Strache. "Die Anklage bezieht sich nämlich auf angebliche Machenschaften im Frühjahr 2004. Damals waren schon massive Abspaltungsvorbereitungen in Richtung BZÖ im Laufen, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil ich damals als frischgebackener Wiener Landesparteiobmann massiv auf Aufklärung über die dubiose Situation der Bundesfinanzen gedrängt habe, und zwar gegen die damalige Parteiführung."

Die verantwortlichen Personen waren damals die geschäftsführende Parteiobfrau Ursula Haubner, die wenige Monate später gemeinsam mit Jörg Haider prominentes BZÖ-Gründungsmitglied war, Bundesgeschäftsführer Arno Eccher, der wenige Monate später erster BZÖ-Geschäftsführer und später BZÖ-Agenturgeschäftsführer wurde, Gernot Rumpold, wenige Monate später offizieller Werbebetreuer des BZÖ, und Detlef Neudeck, der wenige Monate später am FPÖ-Parteitag als Finanzreferent nicht entlastet wurde. Der erste BZÖ-Nationalratswahlkampf 2006 wurde mit Telekom- und Casino-Geldern finanziert. Im BZÖ-Nationalratswahlkampf 2006 mit Spitzenkandidat Peter Westenthaler erhielt die damalige orange Werbeagentur Gelder via Telekom und Casinos Austria zur Finanzierung ihres Wahlkampfes.

"Ich habe sofort nach meiner Übernahme der Obmannschaft als Bundesparteiobmann eine umfassende Finanzprüfung der FPÖ angeordnet", erinnerte Strache. "Das Ergebnis war schlimm genug: Gigantische Schulden, die von den Vorgängern, die sich als BZÖ abgespalten hatten, hinterlassen worden waren." Es gibt keinerlei Belege dafür, dass auch nur ein Euro von der Telekom zur FPÖ geflossen ist. Die Agentur Rumpold ist entgegen mancher Medienangaben für den EU-Wahlkampf 2004 von Haubner und Eccher bezahlt worden.

"Knittelfeld war der Beginn einer notwendigen Reinigung", so Strache. "Diese heutigen Korruptionsvorwürfe gegen spätere BZÖ-Vertreter und deren Umfeld zeigen, dass das Misstrauen der Parteibasis gegen die Parteispitze ab dem Jahr 2002 durchaus berechtigt war. Die in den Medien als "Rebellen von Knittelfeld" und als "destruktive Kräfte" verspotteten Freiheitlichen haben damals einen Reinigungsprozess begonnen, der mit der Abspaltung des BZÖ geendet hat. Prominente Macher und Betreiber des BZÖ, die in den Medien als "anständig" und "konstruktiv" bezeichnet wurden, sind dagegen mit Korruptionsvorwürfen belastet." Sollte die FPÖ im Jahr 2013 zu Zahlungen verurteilt werden, für die die BZÖ-Abspalter durch Machenschaften im Jahr 2004 persönlich verantwortlich sind, wird sich die Strache-FPÖ bei diesen Verantwortlich schadlos halten.

"Die FPÖ unter meiner Führung hat nachweislich niemals einen Telekom-Cent erhalten", so der FPÖ-Chef. "Und auch in der Finanzüberprüfung durch unabhängige Prüfer aus der FPÖ-Vorzeit sind nachweislich keine Telekom-Eingänge vorhanden. Diese Tatsachen liest man aber in keinem Medium. Während offensichtlich diverse Personen von SPÖ, ÖVP, BZÖ etc. im Sinne einer korrupten Selbstbereicherung laut Gerichtsaussagen des Ex-Telekom-Chefs Fischer diverse finanzielle Zuwendungen und Zahlungen von der Telekom erhalten haben sollen."

