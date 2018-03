70.000 Euro für Mobiles Caritas Hospiz

Raiffeisen Zentralbank und UNIQA unterstützen Lebensqualität bis zuletzt

Wien (OTS) - 70.000 Euro für den letzten Weg. Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich und Walter Rothensteiner, Generaldirektor der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), haben einen Scheck in Höhe von 70.000 Euro an Caritas-Direktor Michael Landau übergeben. Die Spende kommt dem Mobilen Caritas Hospiz zugute. "Mit dem Mobilen Hospiz können wir unheilbar kranken Menschen die Betreuung und Fürsorge bieten, die sie brauchen, denn auch der letzte Lebensweg ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Menschen. In Österreich können die Hospizdienste jedoch bislang nur mit Hilfe von Spenden kostenlos angeboten werden", erklärt Caritas-Direktor Michael Landau. Gemeinsam stehen RZB und UNIQA der Caritas der Erzdiözese Wien hier bereits seit neun Jahren mit finanzieller Unterstützung zur Seite.

Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich: "Es gehört zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung, sinnvolle soziale Projekte zu unterstützen. Gerade in einer Zeit in der traditionelle Familienstrukturen immer mehr verloren gehen übernimmt das Mobile Caritas Hospiz eine zunehmend wichtigere Aufgabe." Aus dieser Motivation heraus fördert auch die RZB das Mobile Hospiz seit einigen Jahren. "Besonders heutzutage kommt Hospizarbeit eine immer größer werdende Bedeutung in der Gesellschaft zu. Hospizarbeit hilft dabei, Menschen bis zuletzt Würde zu schenken und verdient unsere volle Wertschätzung. Wir unterstützen ein solches Projekt daher sehr gerne", so RZB-Vorstandsvorsitzender Walter Rothensteiner.

Das Mobile Caritas Hospiz ist seit fast 25 Jahren in Wien und fast 15 Jahren in Niederösterreich für Menschen am Ende des Lebens im Einsatz. Die Caritas hat damit wesentliche Pionierarbeit für ganz Österreich geleistet - kostenlos für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Ein Team von ÄrztInnen, Pflegepersonen, SozialarbeiterInnen, Seelsorgern und ehrenamtlichen HospizmitarbeiterInnen mit ihren KoordinatorInnen, alle mit spezieller Hospiz- und Palliativausbildung, begleiten und betreuen Betroffene und deren Angehörige kostenlos. In Wien und Korneuburg/Stockerau bietet das Mobile Caritas Hospiz mit der Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit größtmögliche Versorgungsqualität. In Niederösterreich und Wien ist das Mobile Caritas Hospiz mit 13 ehrenamtlichen Hospizteams im Einsatz, die großteils die psychosoziale Begleitung der Kranken und ihrer Angehörigen sowie trauernden Menschen übernehmen. Im Vorjahr haben insgesamt 53 haupt-und 237 ehrenamtliche Hospiz-MitarbeiterInnen rund 2.200 Menschen betreut.

