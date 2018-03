SPÖ-Termine von 27. Mai bis 2. Juni 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 27. Mai 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in der Steiermark, unter anderem um 9.30 Uhr mit dem Väterkarenzfrühstück in der AK Steiermark gemeinsam mit dem Präsidenten der AK Steiermark Walter Rotschädl (Arbeiterkammer Graz, Kammersaal (Wandelhalle), Strauchergasse 32, 8020 Graz).

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Award "Bessere Lernwelten 2013" (Wolke 19, Ares Tower, Donau-City Straße 11, 1220 Wien).

10.00 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt an der Gleichenfeier der Unterkunftsgebäude des Jägerbataillons 17 in Straß in der Steiermark teil (Erzherzog-Johann-Kaserne, Hauptstraße 75, 8472 Straß).

10.00 Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Pressekonferenz zum Thema "Österreich, Land der Freiwilligen - Freiwilliges Engagement -neue Zahlen, Daten und Fakten" (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Pressezentrum 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien).

10.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder hält eine Keynote beim Vranitzky-Kolloquium "Wege zum leistbaren Wohnen" (OenB, Kassensaal, 9., Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien).

11.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Speaker of the House of Commons des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, John Bercow, zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

12.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied eröffnet das "Symposium Pädagogik + Infrastruktur" mit dem Themenschwerpunkt "Arbeitsplätze für LehrerInnen" (Wolke 19, Ares Tower, Donau-City Straße 11, 1220 Wien).

12.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gibt ein Mittagessen anlässlich des offiziellen Besuchs des Speakers of the House of Commons des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, John Bercow (Parlament).

14.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht die Ehrenmitgliedschaft der Staatsoper an Lorin Maazel

(Staatsoper, Gustav-Mahler Saal, Opernring 2, 1010 Wien).

17.00 Uhr Die Veranstaltungsreihe "Relaunching Europe" der S&D-Fraktion macht Station in Linz. Thema: "Jobs durch Industrie, Innovation, Kultur & Kunst", mit u.a. S&D-Vorsitzendem Hannes Swoboda (siehe Aviso-OTS Nr. 0049 vom 23. Mai oder http://www.relaunchingeurope.eu). (Tabakfabrik Linz, Peter-Behrens-Platz 15/Gruberstraße 1, 4020 Linz).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei einer Diskussionsveranstaltung der SPÖ Bildung Brigittenau (Vindobona, Wallensteinplatz 1, 1. Stock, 1200 Wien).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält die Laudatio anlässlich der Präsentation des Buches von Helmut Kapeller "Die römische Bernsteinstraße" (Phönixsaal, Attnang-Puchheim).

DIENSTAG, 28. Mai 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann auf offiziellem Arbeitsbesuch in Spanien (Madrid).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen. (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim präsentiert in einer Pressekonferenz das Kapitel Strafrecht des neuen SPÖ-Justizprogramms (SPÖ-Klubsitzungssaal im Parlament).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet die Veranstaltung "Intersexuelle Menschen anerkennen" (Ega, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt am Festakt anlässlich des 100. Geburtstages von Hofrat Marko M. Feingold teil (Salzburg, Residenz).

20.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer eröffnet die Präsentation der künstlerischen Arbeiten von Agnes Prammer, zu der die Wiener Bildung im Rahmen des "Roten Teppichs für junge Kunst 2013" lädt (Beginn 19.00 Uhr). Begrüßung erfolgt durch Wiener SPÖ-Bildungssekretär Marcus Schober (SPÖ Wiener Bildungszentrum, Praterstraße 25, 1020 Wien).

20.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer präsentiert ihr Buch "Wir sind Demokratie" (Salzburg, Renner Institut).

MITTWOCH, 29. Mai 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann auf offiziellem Arbeitsbesuch in Spanien (Madrid).

Staatssekretär Andreas Schieder nimmt am "Ministerial Council Meeting" (MCM) der OECD in Paris teil.

11.30 Uhr Verteidigungsminister Gerald Klug und Generalleutnant Othmar Commenda nehmen an einer Einweisung in die Übung "European Advance 2013" (EURAD13) in Horn teil (Radetzky-Kaserne,Riedenburgstraße 38, 3580 Horn).

14.00 Uhr Pressekonferenz zur Präsentation des Österreich Pavillons mit Bundesministerin Claudia Schmied, Kommissär Jasper Sharp und Künstler Mathias Peledna (Österreichischer Pavillon, Giardini della Biennale, Venedig).

15.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied hält bei der Eröffnung des Österreich Pavillon eine Rede (Österreichischer Pavillon, Giardini della Biennale, Venedig).

18.00 Uhr Präsentation des Filmspots der SPÖ-Frauen "Gut für die Frauen. Gut fürs Land." mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. Anmeldung: Elisabeth Bessert, Tel.: 54327-273, Mobil: 0664/8304354; elisabeth.bessert @ spoe.at (Media Vilm, Längenfeldgasse 27/Stiege A/3. Stock, 1120 Wien).

18.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer diskutiert zum Thema "Mehr Demokratie wagen" und stellt ihr Buch "Wir sind Demokratie" vor (Palais Niederösterreich, Wien).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer präsentiert im Rahmen der Veranstaltung "Vaterliebe Muslim Style - Eine neue Generation jenseits von Stereotypen" die DVD, die Väter mit Migrationshintergrund portraitiert. Anschließend diskutiert Minister Hundstorfer unter der Leitung von Edit Schlaffer mit Efgani Dönmez (Abgeordneter zum Bundesrat), Simon Inou (Geschäftsführer von M-Media), Hassan Noseir (Religionslehrer) und Adam Bisaev (Sportlehrer) die Väterrolle von Migranten.

(Ringturm, 20. Stock, Schottenring 30, 1010 Wien).

20.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt am Österreichempfang anlässlich der Eröffnung des Österreich Pavillon teil (Österreichischer Pavillon, Giardini della Biennale).

DONNERSTAG, 30. Mai 2013:

Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Treffen der Gesundheitsminister von Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz teil (Münster).

Staatssekretär Andreas Schieder nimmt am "Ministerial Council Meeting" (MCM) der OECD in Paris teil.

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht ausgewählte Pavillons der Biennale (Venedig).

11.00 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer hält eine Eröffnungsrede bei der Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission (Hotel Donauschlinge, Schlögen 2, 4083 Haibach/Donau).

14.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besichtigt die Ausstellung "Glasstress" mit Kurator Adrian Berengo (Giardini della Biennale, Venedig).

21.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Bundeskanzler Werner Faymann, Staatssekretär Josef Ostermayer und Sozialminister Rudolf Hundstorfer besuchen das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Lorin Maazel in Schönbrunn (Schlosspark Schönbrunn, 1130 Wien).

FREITAG, 31. Mai 2013:

Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am Treffen der Gesundheitsminister von Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz teil (Münster).

Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt am Zentraleuropäischen Verteidigungsministertreffen in Kroatien teil.

10.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht die Ausstellung "Personal Structures" (Palazzo Bembo, Venedig).

SAMSTAG, 1. Juni 2013:

Verteidigungsminister Gerald Klug nimmt am Zentraleuropäischen Verteidigungsministertreffen in Kroatien teil.

9.30 Uhr bis 11.00 Uhr Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha referiert am Österreichischen Chirurgen-Kongress zum Thema "Altern und Lebensqualität" (Messe Wien, Congress-Center, Messeplatz 1, 1020 Wien).

11.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Vergabe des Goldenen Löwen an Maria Lassnig teil (Giardini della Biennale, Venedig).

11.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Ansprache zur Inbetriebnahme des Nahversorgers (Nahversorger, Brunngasse 5, 2543 Bad Vöslau-Gainfarn).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht einen Sport-Charity-Event in St. Anna am Aigen.

