Heiraten mit der Wien Holding

Wien (OTS) - Für viele Brautpaare naht im Wonnemonat Mai der große Tag mit Riesenschritten, für viele andere Heiratswillige beginnt die Planung ihrer eigenen Traumhochzeit erst. Wer auf der Suche nach einer beeindruckenden Location für seine Hochzeit ist, wird bei den Unternehmen der Wien Holding fündig. "Klassisch" im Museum, große Gefühle auf großer Bühne oder doch auf den Donauwellen?

In den Hafen der Ehe mit der DDSG Blue Danube

Ein besonderer Tag verdient eine besondere Atmosphäre, sei es für die standesamtliche Trauung oder die anschließende Hochzeitsfeier. So kann man bei der DDSG Blue Danube eines der Schiffe in Wien oder der Wachau auswählen und gemeinsam mit Verwandten und Freunden auf den Donauwellen in den Hafen der Ehe einlaufen.

www.ddsg-blue-danube.at

"Just married" am Twin City Liner

Auch an Bord des Twin City Liners der Central Danube Region ist romantische Stimmung garantiert. Der Schnellkatamaran wird zum "Love Boat", das die Paare mit über 60 Stundenkilometern zu ihrem Wunschziel bringt (zum Beispiel zur Marina Wien, zum Danube-Hilton, nach Dürnstein oder zur Kulturfabrik Hainburg). Die beiden Twin City Liner sind vollklimatisiert, verfügen über bequeme First-Class-Bestuhlung, Panoramafenster und ein Traum-Panoramadeck. www.twin-city-liner.com

Wer jedoch einen historischen Rahmen den Donauwellen vorzieht, kann den Bund fürs Leben auch in den Museen der Wien Holding schließen.

Traumhochzeiten in den Museen der Wien Holding

Den schönsten Tag kann man auch in einer der historisch interessantesten Locations in Wien erleben, nämlich in jenem Haus, in dem Mozart seine glücklichsten Tage verbrachte. Das Mozarthaus Vienna bietet die Möglichkeit, diesen besonderen Tag unvergesslich zu gestalten. Eine Hochzeitszeremonie im kleinen Rahmen mit bis zu 20 Personen kann in den Ausstellungsräumlichkeiten des Mozarthaus Vienna in einer unvergleichlichen Umgebung mit besonderem Flair abgehalten werden. Für Hochzeiten mit bis zu 70 Gästen bietet das barocke Gewölbe des Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna ein einzigartiges Ambiente.

www.mozarthausvienna.at

Das Jüdische Museum Wien mit seinem prächtigen Auditorium im jüngst renovierten und zentral gelegenen Palais Eskeles erfüllt alle Erwartungen an eine zeitgemäße Location. Das Auditorium, ein einladender, heller Raum befindet sich im zweiten Stock des Palais in der Dorotheergasse 11. Neben dem Auditorium können auch das Atelier, ebenfalls im zweiten Stock, sowie das Extrazimmer im ersten Stock für die Traumhochzeit gebucht werden.

www.jmw.at

Auch das Kunst Haus Wien bietet mit der idyllischen, märchenhaften Atmosphäre im Museum Hundertwasser, dem romantischen Garten und der Blumenoase im Café-Restaurant Dunkelbunt einen traumhaften Rahmen für eine Hochzeit.

www.kunsthauswien.com

Große Gefühle in der Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle ist Österreichs erste Adresse für große Gefühle und bietet auch eine große Bühne für den schönsten Tag im Leben. Eine Trauung kann sowohl auf der Bühne wie auch im Bankettsaal der Halle F stattfinden und für fünf bis 2.000 Gäste geplant werden. Für die anschließende Feier kann die Halle E angemietet werden. www.stadthalle.com

