Finnland ist ein Partnerland des Open Innovations Forum in Moskau

Moskau (ots/PRNewswire) - Finnland hat zugesagt, vom 31. Oktober bis 2. November als Partnerland am Open Innovations Forum in Moskau teilzunehmen.

Tekes, die finnische Finanzagentur für Technologie und Innovation, wird die nötigen Vorkehrungen treffen, damit die finnische Delegation an der Veranstaltung teilnehmen kann. Im Rahmen des Forums wird das Land zahlreiche internationale Experten auf dem Gebiet der Innovation zu Vorträgen einladen.

Erwartungen zufolge werden der finnische Ministerpräsident Jyrki Katainen, Wirtschaftsminister Jan Vapaavuori und Bildungsminister Jukka Gustavsson neben zahlreichen weiteren bekannten Persönlichkeiten dem jährlich stattfindenden internationalen Forum einen Besuch abstatten. Hinzu kommen überdies der Generaldirektor der Abteilung Innovation des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums Petri Peltonen sowie der Generaldirektor von Tekes, der finnischen Finanzagentur für Technologie und Innovation, Pekka Soini.

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass das Interesse der Weltwirtschaft am Forum in diesem Jahr gestiegen ist und es von derart hochrangigen Vertretern unterstützt wird", so Olga Moiseeva, CEO des "Forum for Innovations"-Fonds. "Wir hoffen, dass weitere Länder, die im Bereich der Innovationen an einer ausgedehnten Zusammenarbeit mit Russland interessiert sind, ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen werden."

Die Open Innovations Expo, in deren Rahmen verschiedene Produkte und Entwicklungen innovativer Unternehmen aus Finnland vorgestellt werden, wird zeitgleich mit dem Forum stattfinden.

Somit ist Finnland das erste Land, das sich am "Partnership for Innovation"-Programm beteiligt.

Der "Forum for Innovations"-Fonds ist der Veranstalter des Open Innovations Forum und der Open Innovations Expo. Bei dieser globalen Gesprächsplattform stehen die neuesten Technologien und internationale Kooperationsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Innovationen im Vordergrund. Die Veranstaltung fand von Oktober bis November 2012 erstmals in Moskau statt. Das Forum wird unter der Schirmherrschaft der Regierung der Russischen Föderation ausgetragen und von der Stadtregierung Moskaus sowie weiteren russischen Entwicklungsinstituten unterstützt, darunter: "RUSNANO" JSC, die staatliche "Bank für Entwicklung und Aussenwirtschaft (Wneschekonombank)", JSC "RVC", die Stiftung zur Entwicklung des Zentrums für Forschung und Vermarktung neuer Technologien, die Stiftung zur Unterstützung kleiner innovativer Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Technik, die autonome nichtgewerbliche Organisation "Agentur für strategische Initiativen zur Förderung neuer Projekte" sowie die Industrie- und Handelskammer der Russischen Föderation.

Für nähere Einzelheiten besuchen Sie http://www.forinnovations.org.

