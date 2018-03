FSG-Katzian zu Stronach: Autoritäre Ansagen bestärken uns in unserem Einsatz für Demokratie und Freiheit

Werden konsequent die demokratischen Werte der Republik verteidigen

Wien (OTS/FSG) - "Wann immer es in politischen Systemen in Richtung autoritärer und totalitärer Lösungen geht, sind es die Freien Gewerkschaften, die als erste angegriffen und in Frage gestellt werden. Das war in der Geschichte so und das ist auch aktuell so, wenn man mit offenen Augen in die Welt blickt. Mangelnde Demokratie und autoritäres Verhalten innerhalb des Teams Stronach sind nicht unser Problem, werden uns aber allen Versuchen mit Entschiedenheit entgegen stellen, dieses Politikverständnis auf unsere gesellschaftlichen Strukturen auszudehnen", reagiert der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB Wolfgang Katzian auf Aussagen des Teams Stronach in der Kronenzeitung.++++

"Viele Menschen innerhalb der österreichischen Gewerkschaftsbewegung haben mit Mut und Rückgrat und unter Einsatz ihres Lebens, um grundlegende, gesetzliche abgesicherte demokratische Rechte in den Betrieben und in der Gesellschaft gekämpft, um freie Meinungsäußerung, um Versammlungs- und Pressefreiheit. Auf diesem Kampf fußt das politische Selbstverständnis unserer Republik. Diesen Werten fühlen wir uns verpflichtet und die aktuellen Äußerungen bestärken uns im Bewusstsein, niemals diesen Weg zu verlassen", so Katzian.

"Wir werden unbeeindruckt von solchen autoritären Tönen unseren Weg der Mitgestaltung einer modernen Arbeitswelt, den Weg der Einkommensgerechtigkeit und des sozialen Ausgleiches, der Stärkung der Mitbestimmung weiter verfolgen. Angesichts der sich verschärfenden sozialen Krise in der Europäischen Union sehen es manche Unternehmer und ihre politischen Handlanger offenbar verlockend, die Kraft der Gewerkschaftsbewegung nahhaltig zu schwächen und ihr Programm autoritär durchzusetzen. Die Österreicherinnen und Österreicher wissen aber sehr genau, dass der Weg des sozialen Ausgleiches besser ist als der Weg der Zuspitzung und der Verschärfung der sozialen Kluft. Österreich steht aktuell wirtschaftlich ganz wesentlich auch deshalb besser da, weil es die demokratische Mitgestaltung der Gewerkschaften gibt. Die sozialen Unruhen in vielen Ländern Europas sind da ein warnendes Beispiel, diesen Weg wollen wir nicht gehen", so Katzian.

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Presse

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511