Enovos Luxembourg S.A. eröffnet seinen zweiten Windpark in Frankreich

Strassen, Luxemburg (ots/PRNewswire) - Nach zehn Monaten Bauzeit eröffnet Enovos Luxembourg einen neuen 10-MW-Windpark in Souilly, in der Nähe vonVerdun.

Der Windpark in Souilly, dessen Produktionsbetrieb bereits im November 2012 begann, besteht aus fünf Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 2 MW. Mit einer geschätzten Jahresproduktion von mehr als 22.000.000 kWh wird der Windpark den Strombedarf von etwa 5.500 Haushalten auf umweltfreundliche Art und Weise decken, was einer Stadt der Grössenordnung Verduns entspricht.

Daniel Christnach, Leiter der Abteilung Renewable Energies & Cogeneration Enovos Luxembourg, erklärt: "Dank der klimafreundlichen Stromerzeugungdes Windparks Souilly können mehr als 10.000 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr eingespart werden. Einschliesslich des Windparks Souilly umfasst die Gesamtproduktionskapazität von Enovos an erneuerbaren Energien in Luxemburg, Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien nunmehr 271 MW."

Die Infrastrukturarbeiten haben im Januar 2012 begonnen. Im Februar trafen die ersten Bauteile für das Fundament der Windturbinen am Standort ein und die Montage der Maschinen dauerte bis August. Im November 2012 wurde dann der Produktionsbetrieb im Windpark aufgenommen In den ersten beiden Betriebsmonaten wurden 4,5 GWh Strom produziert. Die an diesem Standort eingesetzten Windturbinen (Modell V90) stammen von Vestas, dem weltweit führenden Anlagenhersteller, der bereits 44.500 Turbinen in aller Welt installiert hat.

Die Enovos Gruppe misst der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wachsende Beachtung bei. "Als Strom- und Erdgasanbieter sind wir uns der limitierten Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern bewusst", erklärt Marc Reiffers, der COO Enovos Luxembourg. "Durch bedeutende Investitionen in erneuerbare Energien - und in diesem Fall in die Windkraft - möchten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und zum aktiven Klimaschutz leisten. Mit unserer Investition in das von ABO Wind aus Wiesbaden realisierte Windparkprojekt von Souilly bekräftigen wir unser Engagement für erneuerbare und umweltfreundliche Energiequellen."

Enovos ist bereits an zahlreichen Windparks beteiligt. Neben einem weiteren Park in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 12 MW zählen hierzu auch 3 Parks in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 27,8 MW sowie 5 Parks in Luxemburg mit einer Gesamtkapazität von 48,6 MW.

Enovos Luxembourg S.A. - Erdgas, Strom und Dienstleistungen

Enovos ist der bedeutendste Energieversorger in Luxemburg und ebenfalls präsent auf dem deutschen, französischen und belgischen Energiemarkt. Die Mission von Enovos Luxembourg S.A. besteht darin, Strom, Erdgas und erneuerbare Energien für Industrien, KMU's, Weiterverteiler und Privathaushalte zu beschaffen und an diese zu liefern.

Über sein Kerngeschäft hinaus, baut das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien signifikant aus.

Enovos Luxembourg S.A. wird zu 100% von Enovos International S.A. gehalten, einer Holdinggesellschaft mit Hauptsitz im Grossherzogtum Luxemburg, die ebenfalls als Dachgesellschaft für den Netzbetreiber Creos Luxembourg S.A. dient.

In Zahlen ausgedrückt steht die Enovos Gruppe derzeit für mehr als 1.300 Angestellte, mehr als 280.000 Lieferpunkte (Strom und Erdgas), mehr als 9.000 km Strom- und 3.600 km Gasleitungen.

Der Luxemburger Staat ist mit 25,44% Hauptaktionär, die staatliche Investitionsgesellschaft S.N.C.I. hält 10,01% und die Stadt Luxemburg 8,00%. Weitere Aktionäre sind AXA Private Equity 23,48%, RWE 18,36%, E.ON 10,00% und Electrabel 4,71%.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: enovos.eu

