VIER PFOTEN begrüßt Parteien-Beschluss für Tierschutz in die Verfassung

Heli Dungler: "Schritt in die richtige Richtung"

Wien (OTS) - Den gestrigen Beschluss von SPÖ, ÖVP und FPÖ im Nationalrat zur Aufnahme von Tierschutz in die Verfassung bezeichnet VIER PFOTEN Gründer und Geschäftsführer Heli Dungler als Erfolg für den Tierschutz. VIER PFOTEN kämpft seit Jahren für eine Verankerung von Tierschutz in die Verfassung. "Es ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung und daher auch wirklich zu begrüßen", sagt Heli Dungler. Er kündigt aber gleichzeitig an, die Umsetzung des Vorhabens genau zu beobachten.

"Ich darf daran erinnern, dass schließlich bereits 2004 alle Parteien im österreichischen Parlament für die Aufnahme von Tierschutz in die Verfassung gestimmt haben - passiert ist bis heute gar nichts", sagt Heli Dungler. "Wir gehen aber davon aus, dass es den Parteien diesmal ernst ist. Wir werden uns einen entsprechenden Gesetzestext jedenfalls eingehend prüfen."

Tierschützer haben auch eine breite Unterstützung von Seiten der Bevölkerung. Heli Dungler: " Bereits 1996 haben 460.000 Menschen beim Tierschutzvolksbegehren dafür gestimmt. Und 2004 hat eine IFES-Umfrage 2004 ergeben, dass 76% der österreichischen Bürger und Bürgerinnen Tierschutz als Staatsziel in der Verfassung sehen wollen."

Warum Tierschutz in die Verfassung?

Als wichtigstes Argument für Tierschutz in der Verfassung gilt VIER PFOTEN die Tatsache, dass die Gesellschaft im Hinblick auf Tiere in den letzten Jahrzehnten einen entscheidenden Wertewandel durchgemacht hat: Tiere werden nicht mehr als Sachen gesehen, sondern als leidensfähige Lebewesen. Diesem Wertewandel wurde teilweise mit entsprechenden Gesetzen Rechnung getragen. Will man den Tierschutz aufwerten, braucht das Tierschutzrecht in Österreich jedoch eine Basis, um es juristisch zu legitimieren und es entsprechend abzusichern.

Denn das Tierschutzrecht alleine bleibt in vielen Fragen zahnlos. Ein Beispiel ist das Thema Tierversuche: Das neue Tierversuchsgesetz sieht eine ethische Abwägung zwischen Tierschutzbedenken und der Freiheit der Wissenschaft für jeden Tierversuch vor. Solange nur die Freiheit der Wissenschaft als Grundrecht in der Verfassung steht, der Tierschutz aber nicht, ist diese Bestimmung verfassungswidrig.

