FP-Mrkvicka: Nur Freiheitliche hießen neue Favoritner willkommen!

Sozialisten, ÖVP und Grüne blieben dem feierlichen Empfang im Rathaus fern

Wien (OTS/fpd) - "Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein ganz hohes Gut, das am Ende einer gelungenen Integration steht", erklärt Michael Mrkvicka, stellvertretender Bezirksvorsteher von Favoriten. Deshalb stellte er eine kleine FPÖ-Delegation zusammen, die am feierlichen Empfang der neuen Österreicher im Wiener Rathaus teilnahm. Mrkvicka: "Ich war schon ein wenig erstaunt, dass wir Freiheitliche die einzigen Gratulanten aus Favoriten waren. In den anderen Parteien fand sich entweder niemand, der bereit war hinzugehen, oder es war den Kollegen schlicht nicht so wichtig. Es war jedenfalls trotzdem eine würdige Zeremonie, welche die Bedeutung der Verleihung der Staatsbürgerschaft eindrucksvoll unterstrichen hat. Ich habe mich sehr gefreut, den neuen Favoritnern persönlich zu gratulieren." (Schluss)

