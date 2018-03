Ausbau der Landesstraße B 36 zwischen Schellings und Dobersberg

Land Niederösterreich investiert rund 700.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Da die Straßenkonstruktion der Landesstraße B 36 zwischen Schellings und Dobersberg auf Grund von Fahrbahnschäden nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprach, haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Dobersberg entschlossen, diesen Straßenabschnitt zu sanieren bzw. auszubauen. Die Planung erfolgte durch die Straßenbauabteilug 8 in Waidhofen an der Thaya, die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Dobersberg in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 820.000 Euro, wobei 700.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 120.000 Euro auf die Marktgemeinde Dobersberg entfallen.

Der Ausbau der B 36 erstreckt sich vom südlichen Ortsbeginn von Dobersberg bis zur Thayabrücke in Schellings über eine Länge von rund einem Kilometer. Derzeit wird die Fahrbahn erneuert und mit einer Breite von 6,5 Metern ausgeführt, weiters werden ein neuer Geh- und Radweg angelegt, im Bereich des Friedhofparkplatzes zwei Linksabbiegespuren hergestellt und eine Kurvenverbreiterung durchgeführt. Aufgrund des notwendigen Arbeitsablaufes ist die Landesstraße B 36 für die Dauer der Hauptarbeiten bis August gesperrt. Der Verkehr wird während der Sperre umgeleitet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße/Bürgerinformation unter 02742/9005-60141, Gerhard Fichtinger.

