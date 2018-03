AVISO: Verteidigungsminister Klug besucht EURAD13 am 29. Mai in Horn

Größte Bundesheerübung von 21. Mai bis 7. Juni 2013

Wien (OTS/BMLVS) - Verteidigungsminister Gerald Klug und Generalleutnant Othmar Commenda, Chef des Generalstabes, werden am Mittwoch, den 29. Mai um 11:30 Uhr an einer Einweisung in die Übung "European Advance 2013" (EURAD13) in Horn teilnehmen. Ebenfalls wird der Landesverteidigungsausschuss die Übung in Horn besuchen.

Die EURAD13, die größte Bundesheerübung dieses Jahres, findet von 21. Mai bis 7. Juni 2013 statt. Insgesamt üben rund 4.400 Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres internationales Krisenmanagement sowie internationale Katastrophenhilfe. Darüber hinaus nehmen die Streitkräfte aus Deutschland, Frankreich und Italien an der Übung teil.

Die Soldatinnen und Soldaten trainieren in einem Gebiet mit den Eckpunkten Truppenübungsplatz Allentsteig, Horn, Weitra und Langenlebarn. Der Großteil des Trainings wird am Übungsplatz Allentsteig stattfinden.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen.

Datum: 29.5.2013, um 11:30 Uhr



Ort:

Radetzky-Kaserne

Riedenburgstraße 38, 3580 Horn



