Wiener Städtische Versicherung: Robert Bilek zum Kommerzialrat ernannt

Wien (OTS) - Robert Bilek, Personaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung, wurde für seine Verdienste um die Versicherungswirtschaft der Berufstitel "Kommerzialrat" von Wirtschaftskammer Wien, Direktor Mag. Heinz Wollinger, verliehen. Das Kommerzialratsdekret wurde am 14. Mai 2013 im Palais Festetics in Wien von Dr. Paulus Stuller überreicht.

Robert Bilek ist seit 40 Jahren in der Wiener Städtischen Versicherung tätig. Der 56jährige gebürtige Wiener begann seine berufliche Karriere 1973 als Sachbearbeiter in der Gehaltsverrechnung des Unternehmens. Seit 1999 ist Robert Bilek Leiter des gesamten Personalbereichs.

"Ich gratuliere Robert Bilek sehr herzlich zur Verleihung des Titels Kommerzialrat und freue mich, ihn als engagierte Führungspersönlichkeit an der Spitze unserer Personalabteilung zu sehen. Robert Bilek leitet die Agenden des Personalwesens höchst erfolgreich und hat durch seine jahrelange Expertise und profundes Know-how wesentlich zu den Programmen unserer Personalentwicklung beigetragen", freut sich Mag. Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Personalverantwortlicher setzte Robert Bilek zahlreiche zukunftsweisende Impulse - die hohe Frauenquote im Unternehmen sowie die Entwicklung der Wiener Städtischen zum größten Lehrlingsausbildner innerhalb der österreichischen Versicherungsbranche sind Erfolge, die er durch seinen Einsatz und sein hohes Engagement mit gestaltet hat.

Neben seiner Funktion als Personalverantwortlicher der Wiener Städtischen ist Robert Bilek seit 1. Jänner 2006 Präsident der Bildungsakademie der österreichischen Versicherungswirtschaft und seit 1. Jänner 2012 auch Vorsitzender des Arbeitgeberausschusses der Versicherungsbranche. In dieser Funktion gestaltet er die Kollektivvertragsverhandlungen maßgeblich mit.

In all seinen Funktionen und Aufgabenbereichen zeichnet sich Robert Bilek durch sein komplexes und umfassendes Wissen, sein hohes Engagement und die Fähigkeit, MitarbeiterInnen in allen Belangen zu unterstützen und zu motivieren, aus.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

