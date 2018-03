EANS-Stimmrechte: Kapsch TrafficCom AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Name: Kapsch TrafficCom Sitz: Wien Staat: Österreich Wien, am 24. Mai 2013 - Die im Prime Market der Wiener Börse notierte Kapsch

TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde informiert, dass The Capital Group Companies Inc., die Muttergesellschaft von Capital Research and Management Company, per 21. Mai 2013 insgesamt 483.552 Aktien oder 3,72% der Stimmrechte der Kapsch TrafficCom AG hielt und damit die Schwelle von 4% der Stimmrechte wieder unterschritt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Kapsch TrafficCom AG beträgt 13.000.000.

Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS) und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme. Kapsch TrafficCom deckt dabei mit einem durchgängigen Lösungsportfolio die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden, von Produkten und Systemen über deren Integration bis hin zum Betrieb, aus einer Hand ab. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Lösungen für den Stadtzugang sowie für die Verkehrssicherheit an. Zusatzapplikationen für diese Lösungen, wie etwa die Verkehrsdatenerfassung, runden das Angebot ab. Mit Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten hat sich Kapsch TrafficCom bei Intelligent Transportation Systems unter den weltweit anerkannten Anbietern positioniert. Die Kapsch TrafficCom AG hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und ist in 25 Ländern vertreten.

Emittent: Kapsch TrafficCom AG
ISIN: AT000KAPSCH9

