Ólafur Arnalds am 29.5. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der isländische Musiker Ólafur Arnalds gastiert am Mittwoch, den 29. Mai im bereits ausverkauften ORF-RadioKulturhaus. Das "Late Night Concert" ist im Livestream ab 21.30 Uhr zu hören.

Ólafur Arnalds verbindet neo-klassischen Stil mit einer Vielfalt von Einflüssen, deren Spektrum von Electronica bis zum Minimalismus reicht. Seit der Ausnahmekünstler 2007 mit "Eulogy For Evolution" debütierte, einer Mischung aus klassischer Instrumentierung und Indierock-Ästhetik, hat der 26-Jährige aus dem kleinen Reykjaviker Vorort Mosfellsbaer eine Reihe unterschiedlichster Projekte verwirklicht.

Auf Tourneen durch Europa, Nordamerika und China präsentiert er seine Werke auch in kleinerem Rahmen, wo die Intimität seiner Performance und Persönlichkeit besonders zum Tragen kommt. So auch im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses, wo er am 29. Mai Kompositionen aus seinem dritten Studioalbum "For Now I Am Winter" zum Besten gibt.

"Late Night Concert: Ólafur Arnalds" findet am Mittwoch, den 29. Mai im ORF-RadioKulturhaus. Das Konzert ist bereits ausverkauft, der Livestream ist ab 21.30 Uhr aktiv. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

